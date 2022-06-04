新疆今年固定资产投资将突破9000亿元
2022年06月04日04:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
据新华社乌鲁木齐6月3日电 （记者李志浩）记者从新疆维吾尔自治区发展和改革委员会最新获悉，今年新疆将着重发挥投资的关键作用，确保固定资产投资突破9000亿元，以重点项目突破带动全局发展。
新疆今年加快推动重大基础设施和战略性新兴产业等重大项目建设，其中，发展硅基产业、推动航线加密、优化电网布局、新能源基地建设等均为重点。
新疆地域辽阔，基础设施“留白”仍有待填补。今年，新疆聚焦交通、能源、水利、通信、城镇等领域，加大基础设施建设力度，如推动和田至若羌铁路、楼庄子水库等重大项目尽早投产，开工建设伊宁—阿克苏铁路、巴里坤机场、巴州—铁干里克—若羌750千伏电网等一批新建项目。
2021年，新疆完成固定资产投资突破8200亿元，同比增长15%。
(责编：杨光宇、胡永秋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国一汽成立营销创新院 红旗品牌开启新征程
- 人民网北京6月3日电 （记者栗翘楚）从入选2022年新能源下乡车型，到与速腾聚创达成多款全新车型定点合作，再到H5量产下线并开启预售，近日，一汽红旗动作连连。 中国一汽营销创新院院长陈旭。…
相关新闻
- 评论
- 关注