据新华社乌鲁木齐6月3日电 （记者李志浩）记者从新疆维吾尔自治区发展和改革委员会最新获悉，今年新疆将着重发挥投资的关键作用，确保固定资产投资突破9000亿元，以重点项目突破带动全局发展。

新疆今年加快推动重大基础设施和战略性新兴产业等重大项目建设，其中，发展硅基产业、推动航线加密、优化电网布局、新能源基地建设等均为重点。

新疆地域辽阔，基础设施“留白”仍有待填补。今年，新疆聚焦交通、能源、水利、通信、城镇等领域，加大基础设施建设力度，如推动和田至若羌铁路、楼庄子水库等重大项目尽早投产，开工建设伊宁—阿克苏铁路、巴里坤机场、巴州—铁干里克—若羌750千伏电网等一批新建项目。

2021年，新疆完成固定资产投资突破8200亿元，同比增长15%。

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