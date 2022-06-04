人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

新疆今年固定资产投资将突破9000亿元

2022年06月04日04:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社乌鲁木齐6月3日电  （记者李志浩）记者从新疆维吾尔自治区发展和改革委员会最新获悉，今年新疆将着重发挥投资的关键作用，确保固定资产投资突破9000亿元，以重点项目突破带动全局发展。

　　新疆今年加快推动重大基础设施和战略性新兴产业等重大项目建设，其中，发展硅基产业、推动航线加密、优化电网布局、新能源基地建设等均为重点。

　　新疆地域辽阔，基础设施“留白”仍有待填补。今年，新疆聚焦交通、能源、水利、通信、城镇等领域，加大基础设施建设力度，如推动和田至若羌铁路、楼庄子水库等重大项目尽早投产，开工建设伊宁—阿克苏铁路、巴里坤机场、巴州—铁干里克—若羌750千伏电网等一批新建项目。

　　2021年，新疆完成固定资产投资突破8200亿元，同比增长15%。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国一汽成立营销创新院 红旗品牌开启新征程
　　人民网北京6月3日电 （记者栗翘楚）从入选2022年新能源下乡车型，到与速腾聚创达成多款全新车型定点合作，再到H5量产下线并开启预售，近日，一汽红旗动作连连。 中国一汽营销创新院院长陈旭。…
助力实体经济发展 我国跨境贸易和投融资便利化水平进一步提升
　　人民网北京6月3日电 （记者杜燕飞）“今年以来，外汇局在维护我国外汇市场平稳运行的同时，也不断地推进外汇领域改革开放，提升跨境贸易和投融资的便利化水平，服务实体经济的高质量发展。”6月2日，在人民银行、外汇局举行的解读国务院常务会部署扎实稳住经济的有关金融政策的新闻发布会上，人民银行副行长、外汇局局长潘功胜表示。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部