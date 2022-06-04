据新华社广州电 （记者毛鑫）6月1日起，广东全省范围内全面推行“广东省电子居住证”，实现申领、签发、使用全流程数字化管理，为企业和群众提供高效、便捷的政务服务。

据广东省公安厅介绍，流动人口在广东省内居住地办理居住登记已满半年，符合合法稳定住所、合法稳定就业、连续就读等三个条件之一的，可以申领广东省电子居住证。电子居住证所记载信息与实体证相同，且具有同等法律效力。

居住证每年签注一次，在居住地连续居住的，在居住每满一年之日前一个月内，系统会自动提醒到期签注居住证。

广东省公安厅有关负责人表示，推行电子居住证是进一步便民利民的措施，能优化服务流程，减少申领使用成本，让企业和群众少跑腿、办好事。

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