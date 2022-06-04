新华社兰州6月3日电 （记者张玉洁）甘肃省兰州市2日召开新闻发布会称，2021年兰州市空气质量综合指数为4.75，是2013年执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以来的最优水平。

兰州市生态环境局副局长武卫红介绍，空气质量综合指数是对二氧化硫等6种污染物的综合分析，数值越大表明污染程度越重。近年来，兰州市空气质量逐步好转，这一指数从2013年的6.66逐步下降至2021年的4.75，下降比例为28.7%。

武卫红介绍，兰州市按照“冬防颗粒物夏防臭氧、全年防控二氧化氮”的思路，通过治理燃煤污染源、挖潜工业源减排空间、加大扬尘污染管控力度等手段治理大气污染。航拍、机动车红外遥感监控等科技手段，为“靶向治污”提供了帮助。

兰州曾因空气污染严重而被称为“卫星上看不到的城市”。偏重的经济结构和“两山夹一河”的地理条件，加大了治污难度。2013年以来，兰州市在大气污染治理上持续发力，曾在巴黎气候变化大会上获得“今日变革进步奖”。

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