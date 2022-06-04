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“十四五”可再生能源发展规划发布

到2025年可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右

2022年06月04日04:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京6月3日电  （记者廖睿灵）近日，国家发改委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》（以下简称《规划》），明确到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”时期，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

　　《规划》提出，到2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，占一次能源消费18%左右；全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平；太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热、生物质燃料等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。

　　据介绍，党的十八大以来，中国可再生能源实现跨越式发展，装机规模已突破10亿千瓦大关，占全国发电总装机容量的比重超过40%。其中，水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模分别连续17年、12年、7年和4年稳居全球首位，光伏、风电等产业链国际竞争优势凸显，为构建煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系，保障能源安全可靠供应奠定坚实基础。

　　《规划》强调，“十四五”时期可再生能源发展将坚持集中式与分布式并举、陆上与海上并举、就地消纳与外送消纳并举、单品种开发与多品种互补并举、单一场景与综合场景并举。《规划》提出，以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展。

　　国家能源局有关负责人介绍，围绕可再生能源发展与生态文明建设、新型城镇化、乡村振兴、新基建、新技术等深度融合，《规划》重点部署了九大行动。包括城镇屋顶光伏行动、“光伏+”综合利用行动、千乡万村驭风行动、千家万户沐光行动、新能源电站升级改造行动、抽水蓄能资源调查行动、可再生能源规模化供热行动、乡村能源站行动和农村电网巩固提升行动。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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