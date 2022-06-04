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铁路等部门积极保障端午小长假旅客平安有序出行

2022年06月04日05:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月3日电（记者樊曦）3日，端午小长假第一天。铁路、电力等部门优化运输组织，强化线路设备安全检查，确保旅客假日出行平安有序。

　　来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，3日，全国铁路预计发送旅客660万人次，计划开行旅客列车6566列。小长假期间，中国铁路北京局集团公司北京西站坚持常态化疫情防控，对候车区域每2小时进行一次消毒，并设有“智能雾化消毒机器人”，强化主通道消毒。中国铁路济南局集团公司在省内主要城市间和厦门、重庆、安庆等城市方向，安排恢复开行旅客列车12对，安排23对动车组列车实施重联或恢复原编组运行。中国铁路西安局集团公司针对省内短途游增加的实际，加大运力组织，将银西高铁日开行列车从14列增加至24列。

　　电力方面，国网莱西市供电公司对青荣城际铁路和莱西站涉及的重要电力线路进行拉网式排查，及时发现和处理用电安全隐患。南方电网贵阳供电局提前制定端午节保电方案和节日期间事故处理应急预案，对当地机场、火车站、汽车站等重点场所展开电力线路设备巡视检查，确保电力供应安全可靠。为切实保障小长假绿色出行，国网东营市广饶县供电公司成立保电工作小组，对辖区内电动汽车充电站进行安全隐患排查，确保充电设施安全稳定运行。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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