原标题：新能源汽车产业迈出坚实步伐

2012年，是我国新能源汽车“十城千辆”示范推广工作的收官之年，也是我国新能源汽车跨入万辆级别的起步之年。

党的十八大以来，我国新能源汽车发展一路高歌猛进，连续7年产销全球第一，累计推广突破千万辆大关，我国已经成为全球最大的新能源汽车市场，一批中国汽车品牌迅速崛起。在快速市场化进程中，我国新能源汽车技术赶上世界一流水平，并开始向世界输出“中国智慧”。

规模屡创新高

10年来，我国新能源汽车产销规模实现了跨越式增长，迈入发展新阶段。

中国汽车工业协会统计数据显示，2012年我国新能源汽车销量为12791辆，2021年销量跃升至352.1万辆，同比增速达到157.5%。

年销量持续创新高，让新能源汽车推广迈上新量级。工信部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰表示，截至2022年一季度，我国新能源汽车已累计推广1033万辆，成功突破1000万辆大关，我国新能源汽车产业已进入规模化快速发展新阶段。

“经过十几年培育，给力的政策、企业的创新、消费者了解的加深，都对新能源汽车发展形成合力。”中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示，产品越来越丰富、核心技术更成熟、消费者接受度更强以及智能网联的加持，形成了新能源汽车领域快速增长的局面。

值得一提的是，在新能源汽车快速发展过程中，中国汽车品牌抓住了机遇，呈现蓬勃发展态势。数据显示，今年一季度，中国品牌新能源乘用车累计销量同比增长1.5倍，高于市场整体增速。在乘用车总销量中，中国品牌占比达75.1%，比去年同期提高2个百分点。

在自主品牌新能源汽车销量快速增长的过程中，比亚迪、吉利、上汽、奇瑞等传统车企扮演着重要的推动力量，而以蔚来、理想、小鹏等为代表的造车新势力也逐渐成为市场的重要支撑。2021年，拥有强大互联网基因的百度、小米进入造车领域，汽车领域的企业成分更加丰富多彩，既有国有企业、民营企业，也有外商独资企业、合资企业，呈现多点开花、齐头并进的良好局面。

作为新能源汽车“标配”，我国充电基础设施建设也在提速。充电联盟数据显示，截至2022年4月，全国充电基础设施累计数量为332.4万台，同比增加81.9%。市场需求旺盛，政策环境良好，充电桩企业迎来井喷式增长。天眼查数据显示，过去5年成立的充电桩相关企业共有88195家，近一年新成立的充电桩企业就达到56599家。

向市场化迈进

10年辉煌，其背后是我国坚定不移的政策支持，也离不开市场化发展的有力推动。

政策驱动对我国新能源汽车发展具有重要作用。在全球新能源汽车起步阶段，我国就推出了用传统汽车燃油税收入补贴新能源汽车制度，推动新能源汽车市场化应用向前迈进了一大步。正是得益于大规模市场应用，我国电池、电机、电控等新能源汽车核心技术得到快速发展。

以电池为例，在大规模市场应用中，能量密度、安全性能、使用寿命等核心技术指标得到提升，成本也在大规模应用中快速下降。截至2021年，新能源汽车成本在不依赖财政补贴的情况下，已降至可以与燃油车进行市场竞争的水平。

“锂电池最初的成本相当高，没有补贴根本不可能进行市场普及。”中国汽车工业协会原常务副会长兼秘书长董扬说，创新性的补贴形式不仅推动了我国新能源汽车过去10年的快速发展，也将全世界新能源汽车的发展进程提前了5年至10年。

总结我国新能源汽车的发展经验，全国政协经济委员会副主任苗圩归结为五点：一是社会主义制度优势，集中力量办大事；二是抢抓“换道超车”的纯电驱动发展机遇；三是保持战略定力，坚持一张蓝图干到底；四是构建以企业为主的创新体系；五是政府从顶层设计、技术创新、标准体系、财税政策等各方面加以引导。

10年来，在政府强有力的推动下，各部门密切配合，补贴、税费等优惠政策加快了新能源汽车的市场化推进速度。2021年，我国新能源汽车市场渗透率达到13.4%，私人消费占比从47%提升到78%，这反映出我国新能源汽车市场认可程度显著提高，产业发展内生动力不断显现。

中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高表示，我国新能源汽车已走过了从培育示范期到商业化成长期的过程，进入规模产业化高速增长期。产业发展从政策补贴驱动转向市场政策双驱动，正逐步进入以市场竞争驱动为主导的新阶段。

贡献中国智慧

实现弯道超车，一直是中国汽车产业的梦想。与多年来始终在燃油车底盘、发动机、变速箱“三大件”等核心技术方面存在短板不同，在新能源汽车“三电”等核心技术方面，我国车企近10年来有突飞猛进的发展，部分领域技术已位居世界前列。

在新能源汽车零部件方面，驱动电机技术基本与国外水平同步，大部分已经接近国际先进水平；在电机控制方面，基本掌握核心零部件的关键技术；在动力电池方面，中国企业更是走在前列。智能网联、自动驾驶领域的技术集成及演化速度也在提速，并成为新能源汽车时代中国汽车备受瞩目的亮点。

掌握核心技术为中国汽车“走出去”增添了底气、勇气和志气。10年来，中国汽车“走出去”在产品结构、区域结构、规模数量及企业出海自信心等方面都发生了巨大变化。产品结构上从当初的大多为商用车转变为涵盖乘用车、商用车等多种车型，出口区域也实现了从东南亚向欧美日等发达国家和地区的覆盖。

海关数据显示，2021年，中国新能源汽车出口量排名前10位的国家依次为比利时、孟加拉国、英国、印度、泰国、德国、法国、斯洛文尼亚、澳大利亚和菲律宾。去年中国汽车对欧洲的出口增长最快，增速达204%，对北美洲的出口增速超过100%。与此同时，我国自主品牌新能源汽车不再依靠低价取胜。

除了销量和售价的提升，我国汽车在海外建厂、国际合作方面也有新突破。10年间，中国自主品牌车企在全球布局上持续发力，多家车企在包括欧美等发达国家和地区设立研发中心，转变了以往在合资合作中只是提供资金、员工和场地条件的被动角色，成为名副其实的技术主导者。

中国新能源汽车产业的进步，令世人刮目相看。之前，我国汽车行业很少参与相关国际组织和标准化组织。如今，在OICA（世界汽车组织）及APEC（亚太经合组织）等汽车对话活动、中俄装备工作组等国际交流平台、众多国际汽车组织及相关标准化组织中出现了越来越多的“中国身影”“中国方案”。“参与世界汽车产业竞争，掌握竞争主动权与话语权，标准、品牌、产品一个都不能少。”商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任张建平表示。

风雨兼程，绘就亮丽风景。如今，我国新能源汽车发展已渐入佳境，未来仍将持续释放新动能，助力我国汽车产业高质量发展，推动我国从汽车大国迈向汽车强国。（记者 刘 瑾）

(责编：鲁婧、李楠桦)