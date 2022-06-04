原标题：端午假期如何做好疫情防控？“菜篮子”怎样保障？权威部门回应

目前，全国疫情呈现稳定下降态势，但局部地区仍有小幅波动。端午假期如何做好疫情防控？群众出行怎样确保安全有序？老百姓的“菜篮子”供应如何保障？国务院联防联控机制有关专家近日作出回应。

“各地要统筹做好假期疫情防控和群众正常出行需求，科学引导人员安全有序出行。”国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，各级政府要切实压实四方责任，强化疫情监测预警，加强对机场、车站、码头和公共交通工具等重点部位人员和设备的配置。

同时，相关部门要做好群众出行服务保障，合理设置核酸检测点，减少排队时间，避免人员聚集；景点景区也要落实“限量、预约、错峰”等要求，科学精准控制人流量。

6月1日，市民在上海市南京西路一处常态化核酸采样点进行核酸采样。新华社记者 陈飞 摄

雷正龙建议群众合理安排出行时间、出行方式，提前了解目的地疫情风险等级和防控政策，避免前往中高风险地区，减少大规模人员聚集性活动，确保不因假期出行造成疫情传播扩散。

“菜篮子”产品与老百姓的生活息息相关，是重要的民生商品。

此前，国务院常务会议部署进一步抓好春季农业生产措施，确保粮食丰收和重要农产品稳定供应；农业农村部和国家卫生健康委印发《统筹新冠肺炎疫情防控和春季农业生产工作导则》，明确没有发生疫情的地区，严禁以防疫为由擅自设卡拦截、随意断路封村、不让农民下地；农业农村部、国家发展改革委等11部门要求千方百计稳定“菜篮子”产品生产供应，多措并举畅通“菜篮子”产品运输通道，切实用足用好“菜篮子”产品对接机制……

5月20日，商家在北京新发地市场搬运大蒜。新华社记者 李欣 摄

“综合各方面情况看，当前我国肉蛋奶、果菜鱼生产形势较好，供应总量充足，市场保持平稳，完全可以满足城乡居民消费需求。”农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳介绍，农业农村部联合有关部门多次紧急调度和部署生产，加强监测对接，组织重点批发市场加大对上海、吉林等地“菜篮子”产品供应，动员电商企业对疫情严重地区予以重点保障，并将农产品及农业生产物资纳入重点运输物资保障范围。

“端午假期我国重点‘菜篮子’产品的市场供应是有充分保障的，价格也有望保持基本平稳。”宋丹阳说，下一步，农业农村部将会同有关部门指导各地落实好分级分类差异化防控措施，保障农业生产有序开展，进一步压紧压实“菜篮子”市长负责制，全力做好稳产保供工作。

新冠疫苗接种是疫情防控的基础，能够形成较好的保护屏障。

截至6月1日，全国累计报告新冠疫苗接种超33.8亿剂次。60岁以上老年人接种覆盖人数达23021万人，完成全程接种21825.2万人，完成加强免疫接种16913.5万人。

5月20日，在河南省郑州市金水区花园路与金水路交叉口，市民在新冠疫苗接种车上接种疫苗。新华社记者 徐嘉懿 摄

“新冠疫苗接种工作总体进展顺利。”雷正龙表示，部分省份积极开拓思路，积累了较多接种工作经验，国家卫生健康委将这些经验向各省份进行了推广，要求各地进一步压实责任，精心组织，高效推动疫苗接种。（记者李恒、顾天成）

(责编：鲁婧、李楠桦)