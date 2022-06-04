原标题：北京市发放绿色节能消费券 线上线下均可使用

记者从北京市商务局了解到，为进一步释放绿色节能消费潜力，2022年6月至10月，北京将面向在京消费者，在京东、苏宁、大中、国美等参与企业自有的线上平台，发放绿色节能消费券，线上线下均可使用。

据了解，在京消费者每月在同一参与企业的线上平台可领取1份券包，包含8张消费券，总金额1500元，当月领取的消费券包当月有效。

目前，绿色节能消费券适用商品有21类，为手机、笔记本电脑、平板电脑、显示器、空气净化器、洗碗机、电视机、空调、电冰箱、洗衣机、热水器（其中燃气壁挂炉需为一级能效）、微波炉、吸油烟机、燃气灶具、电饭锅、打印机、投影机、电风扇、坐便器、净水机、淋浴器（能效或水效要求均为二级及以上）。

消费者在参与企业线上平台或者线下销售门店购买消费券适用商品时，可叠加参与企业其他优惠券共同使用。各参与企业将在App、小程序等线上平台首页显著位置设置“北京绿色节能消费券领取入口”，明确消费者领取、使用、核销、退货及保价规则；对符合条件的绿色节能商品将设置明显的“北京绿色节能消费券适用”标识；线下实体参与企业将在店内符合条件的商品显著位置张贴“北京绿色节能消费券适用”标识。（记者吉宁）

(责编：鲁婧、李楠桦)