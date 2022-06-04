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两颗风云气象“新星”投入业务试运行

2022年06月04日09:02 | 来源：光明日报
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原标题：两颗风云气象“新星”投入业务试运行

日前，风云三号E星、风云四号B星及其地面应用系统转入业务试运行，开始为全球用户提供观测数据和应用服务。作为全球观测业务序列中的成员，它们将有效支撑“全球监测、全球预报、全球服务”，并在服务“一带一路”建设中发挥重要作用，进一步增强我国气象卫星的综合观测能力和应用服务能力。

被誉为“黎明星”的风云三号E星于2021年7月5日成功发射，是全球首颗民用晨昏轨道业务卫星，星上搭载了包括3台全新研制仪器在内的11种有效载荷，填补了全球数值天气预报模式在晨昏时段的卫星资料观测空白。业务化运行后，该星将与风云三号C星和D星实现三星组网，每6小时为数值预报模式提供一次完整覆盖全球的观测资料，有效提高全球数值天气预报的精度和时效，对完善全球对地观测系统具有重要意义。

风云四号B星于2021年6月3日成功发射，是我国新一代静止轨道气象卫星的首发业务星，在继承风云四号A星试验星成熟技术的基础上得以优化设计，充分挖掘卫星平台及有效载荷能力，提高了卫星整体的可靠性、稳定性和探测精度，并新增快速成像仪，具备分钟级250米分辨率区域成像能力。该星业务化运行后，将与风云四号A星实现双星组网，进一步满足我国及“一带一路”沿线国家和地区气象监测预报、应急防灾减灾等服务需求。（记者崔兴毅 通讯员王美丽）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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