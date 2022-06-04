人民网北京6月4日电 （记者余璐）在实现“双碳”目标的过程中，加快形成绿色发展方式，促进经济发展和环境保护双赢，离不开企业的参与。近日，多位政产学界人士在接受人民网采访时表示，“双碳”目标的提出，将对我国企业转型与创新产生持续影响。绿色低碳转型升级和可持续发展成为企业高质量发展的必由之路，企业应当顺势而为，积极助力“双碳”目标的实现。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心对外合作交流部主任张志强表示，“双碳”战略是我国高质量发展的必然选择，也是我国实现自主发展的战略选择。企业应当抓住机遇，通过国家和国际的规则，积极参加碳市场交易，并在此过程中着力提高技术能力，从整体上减少碳排放，为其未来成长提供新的蓝海。

实现“双碳”目标是一项复杂工程和长期任务，不可能毕其功于一役，需要全社会协同合作，共同发力。对企业而言，更是机遇与挑战并存。

北控水务集团轮值执行总裁于立国表示，“双碳”目标作为可持续发展的核心领域，是推动技术进步、供给侧改革和产业升级的核心牵引，对环保产业的市场需求、技术进步、产业转型等方面，将产生深刻变化，具有重大意义。

近年来，北控水务在坚持绿色低碳发展中，积极响应国家双碳政策，启动产业升级减排降碳专项研究，以“新水务”目标为指引，聚焦水资源循环利用与生态环境保护。同时，加大科技创新投入，以技术+产品模式引领水务行业的高质量发展。

“下一步，基于减排降碳，北控水务将加强‘创新+资本’核心能力，突破传统水务行业发展壁垒，布局数字化转型，参与智慧化城市水务建设，更多地从泛环保、泛绿色生态产业，去实现产业绿色化，为我国的绿色低碳发展发挥更大的作用。”于立国说。

清新环境总裁李其林表示，“双碳”战略的实施将推动经济社会发展全面绿色低碳转型，促进能源绿色低碳转型变革、产业节能降耗以及资源循环利用，为环保产业带来了良好的发展机会。

“抓住‘双碳’机遇，清新环境已形成以‘生态化、低碳化、资源化’为战略发展方向，从工业烟气治理、城市环境服务、土壤生态修复、低碳节能服务和资源再生利用等方面，向绿色低碳转型。”李其林说。

大力发展循环经济，推进资源节约集约循环利用，对推动实现“双碳”目标具有十分重要的意义。中国节能环保集团党委书记、董事长宋鑫表示，践行绿色低碳发展，就要做好做活资源循环利用这一“绿色文章”。从“有机废弃物处置+清洁能源+有机农业”的贵州毕节循环经济模式，到“全覆盖、全领域、全过程”服务的新疆塔里木河模式，中国节能环保集团为区域绿色发展积极助力。

宋鑫还谈到，当前，随着生态文明建设走实走深，让绿色成为区域发展最鲜明的底色已成为共识。单一治理某一种污染，也只是“按下葫芦浮起瓢”，统筹推进各生态要素一体化治理是有效解决生态环境问题的必然途径。

“企业是实现‘双碳’目标的关键主体”，中国环境记协秘书长白志军表示，随着国家“双碳”战略的不断深化，企业应积极响应碳减排要求，坚持可持续发展，推进绿色低碳转型助推企业高质量发展。

(责编：鲁婧、吕骞)