原标题：促消费、增补贴 苏宁易购海尔全面启动6月家电消费补贴风暴

6月2日，苏宁易购与海尔达成战略共识，宣布共同开启6月家电消费补贴风暴，为消费市场恢复注入信心。

据了解，苏宁易购充分发挥全国性布局优势，深度参与各地促消费补贴活动，联合品牌、工厂、银行等各方资源，叠加政府补贴，助力消费增长。消费者在苏宁易购渠道购置家电产品，可享受“政府+银行+苏宁易购+厂商”四重补贴。6月2日当天，苏宁易购宣布面向全上海市民发放首批20亿元消费券，主动承担助力“回暖经济”的责任。补贴活动在其他区域亦同步开展。

此次苏宁易购与海尔携手，聚焦共同资源，在用户端发力消费补贴。针对不同消费需求，双方联合推出五大消费补贴，包括以旧换新补贴、场景套购补贴、预订补贴、免息补贴和单品补贴。

其中，以旧换新用户在苏宁易购渠道购买海尔产品，最高补贴将达到1000元，而且以旧换新补贴将覆盖近200款产品。围绕场景补贴，苏宁易购门店搭建了三翼鸟全套家庭场景样板，场景一站式购买，最高补贴告达10000元。此外，预订补贴、免息补贴和单品补贴也覆盖了海尔全品类家电产品，全面让利消费者。

“责任担当多一分，消费复苏快一步”，苏宁易购集团总裁任峻表示，苏宁易购将通过双线渠道、覆盖家电3C等全品类，加大补贴力度。苏宁易购与海尔是合作多年的战略合作伙伴，双方致力于将最好的产品与服务带给全国消费者，为推动消费复苏贡献力量。

“补贴有力度、服务有温度，我们要把最大的实惠带给消费者。”海尔智家副总裁、中国区总经理徐萌表示，海尔和苏宁易购将通过全场景的解决方案、一站到底的服务，让消费者感受智慧家庭生活的美好。

在商品合作方面，双方将继续加大新品发售力度，今年以来已发布超30款家电新品。针对海尔旗下高端品牌卡萨帝，双方计划通过前置家电产品提升、场景布局等策略，冲刺高端市场份额第一的目标。在局改和套购方面，苏宁易购与海尔将打造多样化产品组合，实现用户需求的量身定制。

此外，针对用户服务，除了常规的24小时发货、30天包退、365天包换等内容外，苏宁易购与海尔将进一步升级送装一体、一站定制等服务。双方还将实现会员打通，使消费者能够享受苏宁易购与海尔的双重会员权益。

苏宁易购表示，伴随各类促消费、保供应、稳产业举措相继落地，零售实体正加速回暖。后续将继续加大补贴，并通过以旧换新、套购、一站送装等举措满足消费者个性化需求，联合品牌商推出节能、健康、智能家电产品和首发新品，并通过沉浸式、体验式、互动式消费场景，满足各层级消费者的需求，点燃消费热情，助力市场恢复。

(责编：董童、李源)