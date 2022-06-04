人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

针对不同消费需求 苏宁易购与海尔联合推出五大消费补贴

2022年06月04日17:21 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：促消费、增补贴 苏宁易购海尔全面启动6月家电消费补贴风暴

　　6月2日，苏宁易购与海尔达成战略共识，宣布共同开启6月家电消费补贴风暴，为消费市场恢复注入信心。

　　据了解，苏宁易购充分发挥全国性布局优势，深度参与各地促消费补贴活动，联合品牌、工厂、银行等各方资源，叠加政府补贴，助力消费增长。消费者在苏宁易购渠道购置家电产品，可享受“政府+银行+苏宁易购+厂商”四重补贴。6月2日当天，苏宁易购宣布面向全上海市民发放首批20亿元消费券，主动承担助力“回暖经济”的责任。补贴活动在其他区域亦同步开展。

　　此次苏宁易购与海尔携手，聚焦共同资源，在用户端发力消费补贴。针对不同消费需求，双方联合推出五大消费补贴，包括以旧换新补贴、场景套购补贴、预订补贴、免息补贴和单品补贴。

　　其中，以旧换新用户在苏宁易购渠道购买海尔产品，最高补贴将达到1000元，而且以旧换新补贴将覆盖近200款产品。围绕场景补贴，苏宁易购门店搭建了三翼鸟全套家庭场景样板，场景一站式购买，最高补贴告达10000元。此外，预订补贴、免息补贴和单品补贴也覆盖了海尔全品类家电产品，全面让利消费者。

　　“责任担当多一分，消费复苏快一步”，苏宁易购集团总裁任峻表示，苏宁易购将通过双线渠道、覆盖家电3C等全品类，加大补贴力度。苏宁易购与海尔是合作多年的战略合作伙伴，双方致力于将最好的产品与服务带给全国消费者，为推动消费复苏贡献力量。

　　“补贴有力度、服务有温度，我们要把最大的实惠带给消费者。”海尔智家副总裁、中国区总经理徐萌表示，海尔和苏宁易购将通过全场景的解决方案、一站到底的服务，让消费者感受智慧家庭生活的美好。

　　在商品合作方面，双方将继续加大新品发售力度，今年以来已发布超30款家电新品。针对海尔旗下高端品牌卡萨帝，双方计划通过前置家电产品提升、场景布局等策略，冲刺高端市场份额第一的目标。在局改和套购方面，苏宁易购与海尔将打造多样化产品组合，实现用户需求的量身定制。

　　此外，针对用户服务，除了常规的24小时发货、30天包退、365天包换等内容外，苏宁易购与海尔将进一步升级送装一体、一站定制等服务。双方还将实现会员打通，使消费者能够享受苏宁易购与海尔的双重会员权益。

　　苏宁易购表示，伴随各类促消费、保供应、稳产业举措相继落地，零售实体正加速回暖。后续将继续加大补贴，并通过以旧换新、套购、一站送装等举措满足消费者个性化需求，联合品牌商推出节能、健康、智能家电产品和首发新品，并通过沉浸式、体验式、互动式消费场景，满足各层级消费者的需求，点燃消费热情，助力市场恢复。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
揭秘神舟十四号航天员乘组独有“三大技能”
　　神舟十四号航天员乘组。陈冬（中）、刘洋（右）、蔡旭哲（左）。…
神舟十四号三位航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲简介
　　人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，陈冬、刘洋、蔡旭哲3名航天员将执行神舟十四号载人飞行任务，由陈冬担任指令长。神舟十四号载人飞行任务瞄准6月5日10时44分发射。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部