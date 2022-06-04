此次神舟十四号载人飞行任务的02号航天员刘洋，是我国首位进入太空的女性航天员，此次作为中国空间站建造阶段第一批航天员登上太空，距离她上一次太空之旅刚好过去了十年。

这是不久前神舟十四号乘组开展训练的画面，刘洋和乘组另外两名航天员陈冬、蔡旭哲身着舱内压力服，熟悉发射前的一系列准备流程。

2012年6月16日，刘洋与另外两名航天员景海鹏、刘旺，搭乘神舟九号载人飞船升空，在13天的太空生活中，神舟九号乘组共同完成多项在轨技术实验，并完成我国首次在轨手控交会对接，为中国载人航天事业作出了重要贡献。

神舟十四号航天员 刘洋：神九任务让我至今想起来还是感觉特别幸福，因为能成长在这样一个时代，能够有幸把个人的梦想和国家的利益结合在一起，能够得到大家的信任，去执行我们国家首次载人手控交会对接任务，我真的是觉得特别幸福。我非常喜欢我们神九的任务标，因为在这个任务标上第一次有了“凤”的标志。

2012年6月28日6时许，神舟九号三名航天员圆满完成在轨驻留任务准备撤离，即将进入飞船返回舱前，三名航天员面向天宫一号，用深情的军礼向工作生活了13天的太空家园道别。

神舟十四号航天员 刘洋：即将返回轨道舱时，我在舱门口停了下来，反身向天宫一号敬了一个军礼，当时我心里面就真是默默想，我不久的将来还会再回来的，没想到这个不久的将来就是十年，整整十年。

2019年，刘洋确定成为神舟十四号乘组成员，开始为中国空间站建造任务开展各项准备工作。

神舟十四号航天员 刘洋：因为这次任务和神九任务是完全不同的，它的舱段更多、实验更多、设备更多，整个系统更加复杂，驻留的时间也会更长，这就从航天员的身体、心理、知识储备、技能方方面面都提出了更高要求。

在航天员中心的水槽中。刘洋身着水下训练服展开模拟出舱训练，每个动作都熟练又准确。而在刘洋一开始接触这项训练时，事情进行得并不顺利。

神舟十四号航天员 刘洋：在第一次做水下训练的时候，那个玻璃头盔是有放大效果的，然后水波纹就在我眼前不断晃动放大，刚开始还好，大概训练了能有三四十分钟的时间，我就突然觉得特别恶心，浑身冒冷汗。

当时的在场监护人员马上注意到刘洋的身体状况，并提出中止实验，而刘洋硬是咬牙坚持了下来。

神舟十四号航天员 刘洋：因为我觉得一次实验有很多工作人员在保证，而且我们这水下服是按次数来计算的，它是有寿命的，你不管是下水一个小时两个小时还是下水五分钟十分钟都算是一次，所以很难得，我也不想因为自己导致大家的工作都白费了。

空间站中很多任务要求航天员具备足够的上肢力量，而女性在力量方面本身就存在短板。为尽快适应任务要求，刘洋展开了刻苦的体能训练。

神舟十四号航天员 刘洋：我就跟体育教员共同商量了一个训练计划，非常科学，一步一个脚印，扎扎实实去锻炼自己的上肢力量。

经过两年多的刻苦训练，刘洋和另外两名航天员如今都已具备执行任务的能力，只待搭乘神舟十四号一飞冲天。十年光阴荏苒，刘洋现在的身份已经不只是一名航天员，同时也成为两个孩子的母亲。这次去太空出差半年，孩子们也给刘洋定了一些任务。

神舟十四号航天员 刘洋：第一个任务，我要安安全全顺顺利利完成任务，我想我一定能做得到；第二个是希望我在太空多拍一些照片回来，可以和同学们共同分享宇宙美丽景色；第三个任务，我是对他们有很多美好的祝福祝愿，我也有很多心里话，我答应他们在这183天时间里面，我会把这些写进满天的星辰，我答应他们的事情，我相信我一定会做到。

（总台央视记者 王刚 刘冠青 孔方舟 孙伟 占康 周岭）

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