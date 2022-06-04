除了陈冬和刘洋，在这次神舟十四号飞行乘组当中还有一个新面孔，他就是航天员蔡旭哲，蔡旭哲是我国第二批航天员，从飞行员选拔为航天员的12年来，他一直在准备着。

2010年5月蔡旭哲经过层层选拔，进入我国第二批航天员队伍。而在报名的时候，担任带飞教员的蔡旭哲正在执行外出任务，险些与选拔失之交臂。

神舟十四号航天员 蔡旭哲：下达了选拔航天员的通知以后，我不在部队，当时外出执行任务，我自己也不知道，任务完成得比较顺利，提前将近一个月回来了。后面比较顺利，成功入选了我国第二批航天员。刚过来的时候有一个入队宣誓嘛，面对党旗国旗军旗，有一个宣誓，甘愿为载人航天事业奋斗终身。所以从那一刻开始就要去履行你这个誓言，也就从那时候开始扎扎实实地，然后一点一滴地去积累、去学习、去训练。

航天员训练包括基础理论、体质、航天环境适应性、心理等八大类上百个课目。尽管拥有多年的歼击机飞行经验，一些挑战身体极限的训练，还是超出蔡旭哲的想象。沙漠生存训练就是其中之一。

神舟十四号航天员 蔡旭哲：最高温度达到了四十多摄氏度吧白天，晚上最低到了零摄氏度左右。携带一些饮水啊，救生器材、指南针等等。两天48小时经历了四季，现在回想起来那个确实是很苦很累但是很快乐。杨根思讲的“三个不相信”，回想起那段经历也还是比较贴切的，第一不相信有完不成的任务，第二不相信有克服不了的困难，第三不相信有战胜不了的敌人，正好说到我的心里去了。

在蔡旭哲看来，想要具备独立执行载人航天飞行任务的能力，除了严格完成好各项训练以外，更加重要的是调整好心态。12年来，蔡旭哲目送多批战友出征太空、载誉凯旋。

神舟十四号航天员 蔡旭哲：航天员选拔考试，它就是差距很小很小，有时候可能就差零点零几，但是对航天事业来说它肯定容不得半点马虎，必须要求百分之百，而且有时候成功差一点点就失败，失败差一点点就成功。所以说只要自己没有飞天就说明自己某方面还有差距，所以说就要查找自己的不足，不断地去补自己的短板，直到自己具备了真正执行任务的能力的那一天，我觉得12年说长很长，说短也很短，过来以后我感觉也很快也很充实。

按计划，神舟十四号飞行乘组将担负后续问天、梦天两个实验舱与天和核心舱的组装、建造工作。出征在即，蔡旭哲对空间站在轨建造阶段的首个载人航天任务充满期待。

神舟十四号航天员 蔡旭哲：我还是赶上了一个好时代，正好赶上航天跨越发展的这么一个好时代。我们这个任务说实话应该还是比较艰巨的，三舱面积大了，住着更舒适了，更宽敞了，设备设施相对来说也更多了，试验、实验的内容也多了，需要照料的东西多了，需要管理的东西多了，每个舱上去，它就代表着你要在这舱里展开更多的更大量的工作，尤其是刚开始入驻的时候，我们也完全把它准备好了，这些活怎么干，很憧憬很期待能够进入空间站感受感受我们的太空家园。

（总台央视记者 王刚 林琳 张戍强）

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