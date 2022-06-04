全球拍天宫丨定了！中国宫静待3位新主人
↑陈冬（中）、刘洋（右）、蔡旭哲3名航天员将执行神舟十四号载人飞行任务，由陈冬担任指令长。 新华社发
戈壁大漠
酒泉卫星发射中心问天阁
神舟十四号航天员乘组
陈冬、刘洋、蔡旭哲
身着蓝色舱内工作服
与记者们见面啦
↑神舟十四号载人飞行任务航天员与记者见面。新华社记者 李刚 摄
↑神舟十四号载人飞行任务航天员与记者见面。新华社记者 才扬 摄
指令长陈冬
曾执行过神舟十一号任务
有着在太空生活33天的经历
与战友一起
共同在太空完成了
科学、医学、应用等方面的实（试）验40多项
↑神舟十四号航天员陈冬
中国首位飞天的女航天员刘洋
曾执行神舟九号任务
这是她时隔10年
再度飞天
即将登上
神往已久的“空中大别墅”
↑神舟十四号航天员刘洋
首次公开露面的航天员蔡旭哲
来自河北深州
是我国第二批航天员
这次神舟十四号任务
是他第一次执行飞天任务
经过12年的训练和坚持
他终于迎来了自己的首次太空之旅
↑神舟十四号航天员蔡旭哲
神舟十四号载人飞行任务
是空间站建造阶段首次载人飞行任务
乘组在轨工作生活6个月
任务期间将全面完成
以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱
为基本构型的天宫空间站建造
建成国家太空实验室
↑5月13日,在北京景山公园拍摄的中国空间站过境照片。（邓忠 摄）
神舟十四号乘组将经历9种组合体构型
每种构型都将成为空间站建造阶段的
经典瞬间
↑2022年5月27日，在北京上空拍摄到的中国空间站“凌日”。（朱进 摄）
目前
天和核心舱与天舟三号、天舟四号组合体
已经做好准备
静待3位新主人到来
中国宫即将进入
有人值守期
↑5月15日，国际空间站、中国空间站相继过境北京。（詹宇恒、詹宇泰 摄）
↑5月13日，国际空间站、中国空间站相继过境北京。（李永刚 摄）
“一起来守望天宫”已开启
还在等什么
赶快拿起手机相机加入我们
上传拍摄的中国空间站作品
不光有神秘礼品
你的作品还有机会登上“宇宙级”摄影展
扫描下图中的二维码即可投稿
快来参与吧
出品：李学勇、陈凯星、邹声文
监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程
策划：李国利、黄庆华、孙伟
文案：杨晓敏、张瑞杰
编辑：胡碧霞、黄一宸、刘艺、孔唯千
新华社解放军分社
新华社新媒体中心
中国载人航天工程办公室新闻宣传局
中国航天员中心
中国航天基金会
中国航天科工二院208所
联合出品
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国铁集团：第一时间组织救援贵广线榕江站D2809次列车脱线事故
- 人民网北京6月4日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，6月4日上午，贵广线榕江站D2809次列车撞上泥石流脱线发生事故。经车载数据分析，值乘司机在列车行驶至榕江站进站前的月寨隧道内时发现线路异常，在5秒钟内采取了紧急制动措施，列车滑行900多米。…
相关新闻
- 评论
- 关注