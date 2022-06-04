↑陈冬（中）、刘洋（右）、蔡旭哲3名航天员将执行神舟十四号载人飞行任务，由陈冬担任指令长。 新华社发

戈壁大漠

酒泉卫星发射中心问天阁

神舟十四号航天员乘组

陈冬、刘洋、蔡旭哲

身着蓝色舱内工作服

与记者们见面啦

↑神舟十四号载人飞行任务航天员与记者见面。新华社记者 李刚 摄

↑神舟十四号载人飞行任务航天员与记者见面。新华社记者 才扬 摄

指令长陈冬

曾执行过神舟十一号任务

有着在太空生活33天的经历

与战友一起

共同在太空完成了

科学、医学、应用等方面的实（试）验40多项

↑神舟十四号航天员陈冬

中国首位飞天的女航天员刘洋

曾执行神舟九号任务

这是她时隔10年

再度飞天

即将登上

神往已久的“空中大别墅”

↑神舟十四号航天员刘洋

首次公开露面的航天员蔡旭哲

来自河北深州

是我国第二批航天员

这次神舟十四号任务

是他第一次执行飞天任务

经过12年的训练和坚持

他终于迎来了自己的首次太空之旅

↑神舟十四号航天员蔡旭哲

神舟十四号载人飞行任务

是空间站建造阶段首次载人飞行任务

乘组在轨工作生活6个月

任务期间将全面完成

以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱

为基本构型的天宫空间站建造

建成国家太空实验室

↑5月13日,在北京景山公园拍摄的中国空间站过境照片。（邓忠 摄）

神舟十四号乘组将经历9种组合体构型

每种构型都将成为空间站建造阶段的

经典瞬间

↑2022年5月27日，在北京上空拍摄到的中国空间站“凌日”。（朱进 摄）

目前

天和核心舱与天舟三号、天舟四号组合体

已经做好准备

静待3位新主人到来

中国宫即将进入

有人值守期

↑5月15日，国际空间站、中国空间站相继过境北京。（詹宇恒、詹宇泰 摄）

↑5月13日，国际空间站、中国空间站相继过境北京。（李永刚 摄）

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出品：李学勇、陈凯星、邹声文

监制：黄明、李砺寒、齐慧杰、王程

策划：李国利、黄庆华、孙伟

文案：杨晓敏、张瑞杰

编辑：胡碧霞、黄一宸、刘艺、孔唯千

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联合出品

(责编：胡永秋、杨光宇)