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我爱我家提供近万套优惠租赁房源助力毕业生安居

2022年06月22日17:37 | 来源：人民网
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6月22日，为解决在京高校学生线下租房面临实际困难，北京市住房城乡建设委联合团市委、市学联、北京房地产中介行业协会、市律师协会举办的毕业季租房服务进校园系列活动正式启动。我爱我家积极响应参与活动，精选近万套优质租赁房源助力毕业生安居，并承诺高校毕业生在继续享受之前“毕业季租房”优惠的同时，选择普租将减免一半佣金。

据悉，今年4月，我爱我家推出“毕业季租房选我爱我家”活动。今年我爱我家提前布局，并携手人民网发起了“大学生就业护航计划”，从就业和安居两个方面为毕业生保驾护航。此次活动期间，除佣金减免等，我爱我家旗下品牌相寓推出免押金房租月付，集中式公寓租金9折，服务费全免的优惠让利高校毕业生。

北京我爱我家总经理高晓辉表示，公司将发挥多年在租赁行业的服务优势，参与“毕业季租房服务进校园”活动，积极履行企业社会责任，基于高校毕业生的实际租房需求，多措并举，制定行之有效、惠及面广的优惠政策，助力高校毕业生在北京“安居乐业”。

(责编：曹淼、李源)

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