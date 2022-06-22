人民网北京6月22日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，截至6月21日，四川、湖北、河南、安徽、江苏、陕西、山东、河北、山西等9省已收获小麦3.01亿亩，收获进度达99.2%，全国大规模机收基本结束。

今年全国“三夏”小麦大规模机收从5月28日全面展开，由南向北快速推进。统计数字显示，60多万台联合收割机、80多万专业收割机手奋战在今年麦收一线，累计机收面积2.98亿亩，收获机械化率超过98%，为将“丰收在田”转化为“丰收在手”提供了机械化硬核力量。

农业农村部相关负责人表示，今年夏收机具充足，各级各地部门服务到位，“三夏”麦收进展顺利。主要呈现收获推进速度较快、跨区作业通行顺畅、减损节本措施有效、“龙口夺粮”组织及时、疫情地区机收有序五大特点。

一是收获推进速度较快。全国麦收连续13天日机收面积超过1000万亩，进度过半时间比去年提前2天，前期收获的各主产省进度普遍较快，做到了适收即收。

二是跨区作业通行顺畅。从各级小麦机收指导工作组、机收保障热线、交通运输服务热线以及媒体舆论反映来看，广大机手对政府部门麦收期间的保通保畅措施比较满意，机具机手跨区转移、下田作业顺畅有序。

三是减损节本措施有效。从监测情况看，今年小麦机收损失率进一步控制在2%的行业标准以内。保障联合收割机及相关运输车辆免费优先通行45万车次，累计免收通行费1.09亿元。广泛开展的“送检到田”“送油到田”“送修到田”及“优惠加油”服务，有效节约了机手时间和作业成本。

四是“龙口夺粮”组织及时。各地根据天气趋势及时启动应急工作方案，精心动员组织雨前趁晴抢收，实现“龙口夺粮”。

五是疫情地区机收有序。各地提前制定了疫情封管控区麦收工作预案，确保不落一块田、不漏一户麦。

今年为确保疫情防控不影响麦收，农业农村部牵头成立跨部门的小麦机收工作专班，统筹调度和协调打通跨区作业通行堵点卡点。“全国开通小麦机收保障电话912个，接听电话超8000个，对反映遇到的困难问题，基本上做到1小时内解决。”农业农村部相关负责人表示，目前，甘肃、新疆冬小麦正陆续开始收割，持续抓好夏粮收获扫尾工作，确保应收尽收、颗粒归仓。

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