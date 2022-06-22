央视网消息（新闻联播）：上海在全面恢复生产生活秩序后，出台一系列扶持措施，推动经济加快恢复和重振。

围绕企业面临的困难，上海市区两级出台多项扶持政策，涵盖社保缓缴、退税补贴、减免房租等各个方面，叠加上海之前出台的抗疫情助企业促发展21条措施，预计全年将为市场主体减负各类资金3000亿元。

前不久，上海召开2022年全球投资促进大会，发布了元宇宙、绿色低碳、智能终端、数字经济四个经济发展行动方案，推出总面积达700万平方米的13个特色产业园区。

上海市经信委总工程师 张宏韬：营造更优的发展环境，开拓更新的空间载体，推动经济的恢复和重振。

与此同时，上海市还引入10家国际知名机构作为合作伙伴，扩大全球招商引资“朋友圈”。上海市场监管局上线了外商投资企业登记“全程网办”服务系统，境外投资者可“不见面”办理投资项目登记落户。

6月以来，上海共引进重大产业项目322个，总投资额达5658亿元。全社会用电量恢复至去年同期的92.48%，规模以上企业用电量已接近去年同期水平。

外贸领域，上海海运、空运口岸货运量自5月底起持续回升。

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