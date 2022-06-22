自2012年11月起，司法部驻阜城县帮扶工作组在河北省衡水市阜城县开展定点帮扶工作。一直以来，司法部高度重视对阜城县的定点帮扶工作，坚持政治统领、党建引领，切实把定点帮扶工作抓紧抓好。

一、帮扶概况

司法部驻阜城县帮扶工作组2016年起驻村定点帮扶建桥乡建阳村，2021年起驻村定点帮扶古城镇西马村。帮扶工作组认真学习贯彻党中央、国务院关于实施乡村振兴战略的一系列重大决策部署，认真贯彻落实司法部党组“政治统领、党建引领”的要求，强化责任担当，立足司法行政职责，坚持乡村振兴和法治建设两手抓，采取了有力帮扶措施，助力阜城县正式退出贫困县序列，接续推进乡村振兴之路，推动阜城县法治建设取得新进展，党建引领乡村振兴工作取得良好成效。

二、主要做法

（一）党建引领强组织、筑根基

部领导亲赴一线，督战指导。司法部多次召开部党组会、部长办公会学习贯彻关于实施乡村振兴战略的一系列重要指示批示，听取定点帮扶工作汇报，对进一步做好定点帮扶工作作出部署；多次召开专题会议，要求各单位提高政治站位，采取切实有效措施，帮助解决实际困难，动员更多的社会力量积极参与定点帮扶工作。司法部相关领导多次亲赴阜城县调研指导定点帮扶工作，协调解决帮扶中面临的突出困难，对阜城县的司法行政工作提出明确要求，强调要坚持政治为先，以党建引领为抓手，深化定点协作帮扶工作，推进巩固脱贫成果与乡村振兴战略有机衔接，把帮扶工作做得更加扎实、更加有效，极大推动了相关工作。

部机关各单位群策群力，从多方面给予大力支持。一是投入帮扶资金。按照部党组的工作部署和要求，部机关相关单位累计直接投入帮扶资金1077.5余万元；捐赠各类图书25万余册；捐赠电脑、打印机共计135台；捐赠35万元用于阜城县职业学校购置电脑设备；捐款2.3万元用于购买母亲爱心邮包。部机关服务中心、河北深州监狱等单位，从阜城县直接采购农副产品60余万元，通过“832平台”等渠道帮助销售农副产品337余万元。二是加强业务培训。部机关相关单位协助阜城县培训基层干部3470人次、邀请专家学者协助培训技术人员2064人次。三是协调政策资金。先后协助协调水利部、河北省水利厅，为阜城县争取到2300万元河塘清淤项目资金支持；协调国家卫生健康委、河北省卫生厅，为阜城县中医医院改扩建争取到中央扶持资金1560万元；协调河北省财政厅、农业农村厅，为阜城县争取到农村人居环境整治厕所改造整村推进奖补资金1241万元、农业生产发展资金920万元；协助阜城县向国家卫生健康委、原国务院扶贫办申报“国家级健康扶贫示范县”；积极联系中国科协，丰富阜城县科技馆的展品和设备。

帮扶干部扎根基层，主动融入、真挂实干。2012年以来，司法部先后选派6批12名挂职干部（包括4名驻村第一书记）赴阜城县开展定点帮扶工作。挂职干部认真贯彻落实司法部党组的各项决策部署，按照阜城县委县政府的统一安排，坚持精准帮扶，创新工作方法，积极沟通协调，充分发挥司法部职能优势，协助阜城县顺利脱贫摘帽、建阳村及西马村所有贫困户稳定脱贫，获得了国家部委和河北省有关部门的充分肯定。

（二）党建引领立项目、惠民生

工作组充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，坚持“走出去、引进来”，不断提高自我发展内生动力，促进定点帮扶和党建工作良性互动，助力阜城县产业发展。一是协助申报2018年国家级电子商务进农村综合示范县项目，获得商务部项目支持资金2000万元。二是协助申报农业综合开发创新园区试点项目，为阜星现代农业园区争取到2000万财政投资。三是协助承接北京市外迁企业，王致和腐乳生产基地和东来顺街坊铺餐饮公司生产基地已经落地，规划投资分别为11.2亿元（实际投资3.8亿元）和10.5亿元（实际投资2.3亿元）。四是积极联系融资租赁公司，为阜城县益彰食品酿造有限公司提供1200万元贷款。五是推动京东金融小站落户阜城县，将阜城县打造成“京东金融扶贫示范县”。六是积极联系国家乡村振兴局等部门，协助阜城县特色农副产品进入“832平台”，助力消费帮扶。七是协调农业农村部等单位，为阜城县瓜农无偿提供最新西瓜种子与技术。八是配合央视拍摄“好物合作社”直播节目，扩大阜城县特色农副产品的品牌影响力。

（三）党建引领兴法治、促振兴

工作组着眼于促进乡村振兴战略，充分发挥法治在乡村振兴中的独特作用，促进乡村法治建设，不断推动基层治理体系和治理能力现代化。

高标准推进司法所规范化建设，筑牢法治建设“地基”。累计投入110万元，完成阜城县10个乡镇司法所标准化建设，司法所的面积、人员配备等均已达到规定要求。在此基础上再次投入50万元对各司法所进行改造提升，司法所整体面貌焕然一新。

建立健全公共法律服务体系，让老百姓享受更加便捷高效的法律服务。打造全新的阜城县公共法律服务中心，开发阜城县法治乡村智慧公共法律服务云平台，开通贫困群众绿色通道，为群众提供综合性、一站式、高质量法律服务。

领导带头、全员参与，营造尊法学法守法用法良好氛围。一是阜城县委县政府领导带头开展学法活动，严格落实领导干部学法制度。二是开展“懂法支书”系列教育培训活动，邀请专家学者为全县村支书集中讲授法律课，组织部分村支书赴深州监狱开展廉政警示教育。三是积极创建“法治学校”，组织开展“阜城小律师”培训活动，引导青少年增强法治意识。四是组织编写疫情防控相关法律知识，为全县疫情防控工作提供法治保障。五是高标准建设阜城县宪法公园，集中宣传宪法、民法典等法律知识。

全面推进法治乡村建设，创新基层社会治理模式。一是协助创建法治乡村“三四五”建设模式，被河北省有关单位评为2019年“年度十大法治事件”。二是协助制定“五区双环一覆盖”建设思路，打造法治乡村建设示范片区，法治乡村建设整体水平大幅提升。三是将建阳村打造为法治乡村建设精品示范村，修建法治长廊、宪法公园、法治广场、法治文化礼堂，设立人民调解室，打造以人民调解员、普法宣传员、法治巡逻员、志愿服务队和乡贤会等“五员”为基础的法治服务队，主动上门为老百姓提供高质量的法律服务。

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(责编：曹淼、董童)