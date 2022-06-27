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人民网北京6月27日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元，同比增长1.0%。5月份，全国规模以上工业企业利润同比下降6.5%，降幅较上月收窄2.0个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，5月份，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，国内疫情防控形势总体逐渐向好，企业复工复产、物流保通保畅有序推进，工业企业生产经营逐步恢复，企业利润降幅收窄，主要特点如下：

一是工业企业营收有所回升。受生产物流逐步恢复、产业链供应链逐步畅通推动，工业企业销售状况有所改善。5月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长6.8%，增速较上月有所回升，为企业盈利改善创造了有利条件。

二是企业单位费用下降。5月份，减税降费、助企纾困政策效应持续释放，工业企业费用负担继续减轻，规模以上工业企业每百元营业收入中的费用为7.56元，较上月、上年同期分别减少0.07元、0.56元。

三是工业企业利润降幅收窄。5月份，全国规模以上工业企业利润同比下降6.5%，降幅较上月收窄2.0个百分点。分门类看，采矿业利润同比增长92.2%，延续快速增长态势；制造业利润下降18.5%，降幅较上月收窄3.9个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比下降6.2%，降幅明显收窄。分行业看，在41个工业大类行业中，有20个行业利润较上月增速加快或降幅收窄，5个行业利润由降转增，合计占比超六成。1—5月份，规模以上工业企业利润同比增长1.0%。

四是长三角、东北地区工业企业利润降幅明显收窄。5月份，随着企业复工复产持续推进，长三角和东北地区工业企业利润虽同比下降，但降幅较上月明显收窄。其中，上海、江苏、吉林、辽宁利润降幅均较上月收窄20个百分点以上。

五是煤炭、石油等能源行业利润仍保持成倍增长。5月份，能源保供政策深入实施，能源产品产量保持较快增长，加之价格高位运行，带动煤炭、石油和天然气开采业利润同比分别增长1.16倍、1.26倍。这两个行业合计拉动规模以上工业企业利润增长9.5个百分点。

六是装备制造业利润边际改善明显。随着装备制造重点地区企业复工复产有序推进，物流堵点卡点有效畅通，装备制造业效益状况明显好转。5月份，装备制造业利润同比下降9.0%，降幅较上月大幅收窄23.2个百分点，是影响规模以上工业企业利润边际改善最大的行业板块，在8个装备行业中，有7个行业利润增速加快、降幅收窄或由降转增。

七是基本消费品行业盈利继续恢复。随着市场需求逐步恢复，加之扩内需、促消费政策效应持续释放，基本消费品行业盈利继续恢复。5月份，在13个消费品行业中，有8个行业利润改善，占61.5%。其中，酒饮料、食品制造行业利润同比分别增长21.1%、7.7%，增速较上月均有所加快；文教工美、皮革制鞋业利润分别增长16.5%、8.7%，利润均由降转增；造纸、纺织、印刷行业利润降幅收窄。

“总体看，工业企业效益状况虽出现一些积极变化，但也要看到，5月份工业企业利润同比仍继续下降，企业成本上升压力依然较大，生产经营仍面临诸多困难，工业企业效益恢复的基础尚不牢固。当前国际形势更趋复杂严峻，工业企业效益恢复仍存在较多不确定性。下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实落细稳定工业经济一揽子政策措施，助力企业纾困解难，推动工业经济持续稳定恢复。”朱虹说。

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