交通运输部副部长赵冲久。图片来源：国新办官网

人民网北京6月27日电 （记者王连香）6月27日，国务院新闻办公室举行物流保通保畅等工作进展新闻发布会，交通运输部副部长赵冲久指出，交通运输部充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，在各地区各部门的共同努力下，物流保通保畅工作取得阶段性进展。

一是全国交通网络总体畅通。全国高速公路和港口航道保持畅通，无临时关闭的高速公路收费站和服务区。干线路网的货车通行的过度管控问题总体上得到解决；6月24日全国高速公路货车流量达到了748万辆，与2019年同期比增长18.3%。

二是主要物流指标稳中向好。6月24日，全国铁路货物发送量1077万吨，公路货运量1.16亿吨，主要国际航空口岸货邮运输量2.6万吨，邮政快递揽收3.36亿件、投递3.48亿件。监测的港口完成货物吞吐量3200万吨；预计今年上半年全国铁路、水运、邮政快递货运量将超过2019年同期水平，那就是铁路将达到2019年同期的120%，水运将达到2019年的115%，邮政的业务量将达到2019年的185%左右，保持增长，跟2019年比还是有大幅度增长。公路和民航将分别达到2019年的93%和89%。

三是重点枢纽加快复工达产。6月份以来，上海港集装箱日均吞吐量为12.58万标箱，恢复至去年同期的95%以上，最高的日吞吐量已经超过了14万标箱；浦东机场和白云机场基本恢复到正常水平。浦东机场个别的箱数已经超过1万吨。

下一步，交通运输部将继续加强对重点区域的调度指导，贯彻落实国务院联防联控机制“九不准”的要求，推进货运物流全面复工复产，做好产业链供应链跟踪保障，落地落实各项纾困解难政策，推动建立保通保畅长效机制，为全面复工复产，稳住经济大盘提供坚强有力的物流服务保障。

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