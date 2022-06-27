交通运输部运输服务司司长蔡团结。图片来源：国新办官网

人民网北京6月27日电 （记者王连香）6月27日，国务院新闻办公室举行物流保通保畅等工作进展新闻发布会，交通运输部运输服务司司长蔡团结表示，经过两个多月的奋战，物流保通保畅取得了阶段成效，主要物流指标持续向好，物流保通保畅工作进入持续巩固工作成效、全面支撑复工达产、加快推进长效化、制度化、常态化建设的重要阶段。

下一步，交通运输部将会同国务院物流保通保畅工作领导小组各成员单位，坚持部门协同、上下联动、问题导向，持续巩固拓展物流保通保畅工作成效，为促进产业链供应链稳定、有效稳住经济大盘提供坚强有力的物流服务保障。

一是坚持问题导向，保持通行过度管控问题动态清零。交通运输部依托12328交通运输服务监督热线和办公室24小时值班电话，及时收集货车司机、物流企业、相关部门反映的物流不通不畅问题，持续加强问题督办转办，提高办理实效；对于货车司机在行驶途中遇到的限制通行、劝返等具体问题，一般在2小时内能够得到解决，保障货车通行；对于涉及地方制度性政策调整事项，一般在3天内予以调整优化。

二是坚持精准施策，全力保障货车顺畅通行。要求各地不得随意限制来自低风险地区的货车通行，不得以通信行程卡带星号为由限制货车通行，不得以等待核酸检测结果为由限制货车通行，不得要求货车司乘人员重复进行核酸检测，不得以任何理由对货车进行强制劝返。这里需要特别说明的是，即使发现货车司机健康码为红码，也要就地采取相应疫情管控措施，不得对货车司机进行劝返，防止疫情传播扩散；对于装载的货物，在进行消毒消杀后，要及时进行转运，保障货物及时送达目的地。

三是坚持提质增效，加快推进物流复工达产。持续加强对重点枢纽、重点企业，以及长三角、珠三角、京津冀等重点地区的跟踪调度，促进铁路装车上量，保障货车高效通行，提升港口装卸转运和通关效率，增加航空货运能力供给，推进上海及周边区域邮政快递全面复工，全力保障物流平稳有序运行。

四是坚持需求牵引，全力保障重点物资运输。聚焦“三夏”农资农机、迎峰度夏能源、外贸等重点物资，指导各地采取强化运输供需对接、优先放行靠泊等措施，保障粮食稳产稳收，能源供应有序，外贸发展稳定。做好与重点保供企业的跟踪对接，“一事一协调”保障重点产业链供应链上下游企业物流需求。

在持续做好物流保通保畅工作的同时，交通运输部也及时组织评估前期工作中探索形成的挂图作战，日、周、月调度，三级督办，专班值守，供需对接，一事一协调，12328投诉举报，动态清零等经验做法，以及运行数据监测分析、涉疫地区重点物资通行证、“白名单”管理等工作举措，总结经验、查找短板，不断健全完善相关政策制度，推动物流保通保畅工作常态化运行、制度化管理。

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