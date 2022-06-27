交通运输部水运局负责人易继勇。图片来源：国新办官网

人民网北京6月27日电 （记者王连香）6月27日，国务院新闻办公室举行物流保通保畅等工作进展新闻发布会，交通运输部水运局负责人易继勇介绍，今年7月11日是第18个中国航海日，今年中国航海日的活动主题为“引领航海绿色低碳智能新趋势”，中国航海日也是世界海事日在我国的实施日，2022年世界海事日的主题是“新技术助力绿色航运”。

易继勇表示，为进一步提升中国航海日活动的承载力、品牌力和影响力，今年中国航海日活动将集中开展、形成以中国航海日论坛为龙头的“中国航海日活动周”，活动时间从7月10日至16日，内容更丰富，形式更多样。

一是航海日论坛内容更丰富、覆盖面更广。主论坛将邀请国内外权威专家、学者以及业界代表演讲，组委会办公室将联合相关工会、学会、协会在主论坛上发布关于大力弘扬新时代航海精神的倡议书。9个分论坛涉及船舶技术与安全、海员、港航企业发展、航海文化、东北亚国际航运中心发展、海洋生态、船舶与海洋装备、水运建设与疏浚、国际海事妇女日等专题，中国海洋学会、中国造船工程学会等首次参与承办分论坛。

二是新增了航海学术交流活动。活动周期间将举行中国航海学会学术年会，开展论文交流、研讨等学术活动，发布航海研究成果，颁发航海科技奖项。

三是强化了航海科普教育内容。中国航海学会联合相关机构和单位，将共同组织开展全国“航海科普周”活动，组织全国航海科普知识竞赛、“匠说航海”科普讲座、航海科普教育基地开放日、中小学生航海书画比赛等活动。

四是首次组织航海科技博览会。今年的博览会受疫情影响，将以线上云展的形式，通过中国航海学会网站线上展厅，集中展示航海科技创新、成果转化及科技产品，突出创新驱动、科技赋能主题。

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