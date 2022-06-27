“引领航海绿色低碳智能新趋势” 7月11日将迎第18个中国航海日
交通运输部水运局负责人易继勇。图片来源：国新办官网
人民网北京6月27日电 （记者王连香）6月27日，国务院新闻办公室举行物流保通保畅等工作进展新闻发布会，交通运输部水运局负责人易继勇介绍，今年7月11日是第18个中国航海日，今年中国航海日的活动主题为“引领航海绿色低碳智能新趋势”，中国航海日也是世界海事日在我国的实施日，2022年世界海事日的主题是“新技术助力绿色航运”。
易继勇表示，为进一步提升中国航海日活动的承载力、品牌力和影响力，今年中国航海日活动将集中开展、形成以中国航海日论坛为龙头的“中国航海日活动周”，活动时间从7月10日至16日，内容更丰富，形式更多样。
一是航海日论坛内容更丰富、覆盖面更广。主论坛将邀请国内外权威专家、学者以及业界代表演讲，组委会办公室将联合相关工会、学会、协会在主论坛上发布关于大力弘扬新时代航海精神的倡议书。9个分论坛涉及船舶技术与安全、海员、港航企业发展、航海文化、东北亚国际航运中心发展、海洋生态、船舶与海洋装备、水运建设与疏浚、国际海事妇女日等专题，中国海洋学会、中国造船工程学会等首次参与承办分论坛。
二是新增了航海学术交流活动。活动周期间将举行中国航海学会学术年会，开展论文交流、研讨等学术活动，发布航海研究成果，颁发航海科技奖项。
三是强化了航海科普教育内容。中国航海学会联合相关机构和单位，将共同组织开展全国“航海科普周”活动，组织全国航海科普知识竞赛、“匠说航海”科普讲座、航海科普教育基地开放日、中小学生航海书画比赛等活动。
四是首次组织航海科技博览会。今年的博览会受疫情影响，将以线上云展的形式，通过中国航海学会网站线上展厅，集中展示航海科技创新、成果转化及科技产品，突出创新驱动、科技赋能主题。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：上半年铁路、水运、邮政快递货运量或超2019年同期水平
- 人民网北京6月27日电 （记者王连香）6月27日，国务院新闻办公室举行物流保通保畅等工作进展新闻发布会，交通运输部副部长赵冲久表示，预计今年上半年全国铁路、水运、邮政快递货运量将超过2019年同期水平。 赵冲久介绍，我国主要物流指标稳中向好。…
- @所有纳税人：个税汇算即将截止 或可收到退税“红包”
- 人民网北京6月27日电 （记者车柯蒙）根据国家税务总局公告，从2022年3月1日至6月30日，符合相关规定的居民个人需要办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴事项。 根据公告，2021年度终了后，居民个人需要汇总2021年1月1日至12月31日取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得的收入额，减除费用6万元以及专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除和符合条件的公益慈善事业捐赠后，适用综合所得个人所得税税率并减去速算扣除数，计算年度汇算最终应纳税额，再减去纳税年度已预缴税额，得出应退或应补税额，向税务机关申报并办理退税或补税。…
相关新闻
- 评论
- 关注