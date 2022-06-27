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市场监管总局：严厉打击哄抬煤炭价格、串通涨价等违法行为

2022年06月27日16:14 | 来源：人民网
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图片来源：市场监管总局官网

人民网北京6月27日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，服务迎峰度夏能源保供大局，更好服务宏观经济运行，市场监管总局价监竞争局近日印发通知，部署各地开展煤炭价格监督检查工作。

通知要求，以6月至9月为集中检查期，同时注重建立长效监管机制，全年推进，常抓不懈。突出电煤重点，严厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为。对于捏造、散布涨价信息扰乱市场价格秩序，超出正常的存储数量或者存储周期大量囤积煤炭，在成本未明显增加时大幅度提高煤炭价格，或者成本虽有增加但煤炭价格上涨幅度明显高于成本增长幅度，通过搭售、大幅度提高运输费用、收取其他不合理费用变相提高煤炭价格等行为，将依据《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》以及《市场监管总局关于查处哄抬价格违法行为的指导意见》等定性处理。

(责编：杨曦、吕骞)

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