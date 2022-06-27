人民网北京6月27日电 （记者申佳平）据“网信中国”微信公众号消息，国家互联网信息办公室日前发布《互联网用户账号信息管理规定》（以下简称《规定》），自2022年8月1日起施行。其中《规定》要求互联网个人用户注册、使用的账号信息含有职业信息时，应当与个人真实职业信息相一致。国家互联网信息办公室有关负责人回答记者提问时表示，这主要是因为当前一些用户通过在账号信息中编造虚假身份、虚假职业信息等，从事招摇撞骗等违法违规行为，损害公众合法权益。

近年来，各类互联网信息服务迅速发展，互联网用户账号信息体现用户个性特征，方便在线交流，成为亿万网民展示自我的重要载体。该负责人表示，但同时，通过注册、使用账号信息，编造传播虚假信息、实施网络暴力等行为时有发生，危害国家安全和社会公共利益，侵犯公民、法人和其他组织的合法权益。制定《规定》是规范互联网用户注册、使用和互联网信息服务提供者管理账号信息行为的需要，是维护意识形态安全、社会公平公正和网民合法权益的需要，也是防范化解国家安全风险、维护网络空间良好生态的需要。

《规定》明确，互联网用户账号信息是指互联网用户在互联网信息服务中注册、使用的名称、头像、封面、简介、签名、认证信息等用于标识用户账号的信息；互联网信息服务提供者，是指向用户提供互联网信息发布和应用平台服务的主体。国家网信部门负责全国互联网用户账号信息的监督管理工作。地方网信部门依据职责负责本行政区域内的互联网用户账号信息的监督管理工作。

《规定》明确了账号信息注册和使用规范，要求互联网信息服务提供者应当制定和公开互联网用户账号信息管理规则、平台公约，明确账号信息注册、使用和管理相关权利义务。互联网个人用户注册、使用账号信息，含有职业信息的，应当与个人真实职业信息相一致；互联网机构用户注册、使用账号信息，应当与机构名称、标识等相一致。互联网信息服务提供者为互联网用户提供信息发布、即时通讯等服务的，应当进行真实身份信息认证；应当对互联网用户在注册时提交的和使用中拟变更的账号信息进行核验；应当在账号信息页面展示合理范围内的互联网用户账号的互联网协议地址归属地信息，便于公众为公共利益实施监督。

国家互联网信息办公室有关负责人具体指出，提供互联网新闻信息服务、网络出版服务等互联网信息服务的账号，以及从事经济、教育、医疗卫生、司法等领域信息内容生产的账号，不仅专业性强，还与人民群众的人身、财产安全密切相关，对此，《规定》要求互联网信息服务提供者对上述账号加注专门标识，以便公众知悉了解，对账号信息内容作出合理判别，进一步推动账号主体合法合规运营。

“我国互联网用户多，账号基数大，且用户在使用账号的过程中，账号信息是动态变化的。若账号信息缺乏有效核验机制，违法和不良信息就易被传播，对网络生态造成不良影响。”该负责人表示，《规定》明确了账号信息管理的规范，要求互联网信息服务提供者履行账号信息管理主体责任，配备与服务规模相适应的专业人员和技术能力；建立健全并严格落实真实身份信息认证、账号信息核验、信息内容安全、生态治理、应急处置、个人信息保护等管理制度；完善投诉举报受理、甄别、处置、反馈等机制；建立健全互联网用户账号信用管理体系；对违法违规注册、使用账号信息的情形采取相应的处置措施。

《规定》明确了开展监督检查和追究法律责任的相关要求，规定网信部门会同有关主管部门建立健全工作机制，协同开展互联网用户账号信息监督管理工作。网信部门依法对互联网信息服务提供者管理互联网用户注册、使用账号信息情况实施监督检查，互联网信息服务提供者应当予以配合，并提供必要的支持协助。发现互联网信息服务提供者存在较大网络信息安全风险的，省级以上网信部门可以要求其采取措施，进行整改，消除隐患。

该负责人同时指出，互联网用户账号信息治理需要政府、企业、网民等多方主体共同参与，弘扬社会主义核心价值观，维护国家安全和社会公共利益，营造更加清朗的网络空间。

(责编：申佳平、吕骞)