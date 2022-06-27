原标题：网商银行ESG报告披露科技投入，连续3年超过年营收的10%

6月27日，网商银行发布《2021年可持续发展报告》(ESG报告)，报告显示，网商银行将围绕普惠小微、农村金融和绿色金融三项关键议题，加大科技创新，实践ESG理念。

网商银行董事长金晓龙表示，虽然网商银行此前并未以ESG的话语体系来描述愿景，但从成立之初，战略定位就是服务小微和三农群体，这与ESG理念不谋而合，网商银行最核心的业务目标，普惠小微、农村金融、小微绿色金融等，与ESG目标100%契合。

网商银行由蚂蚁集团发起成立，以互联网为平台，面向小微经营者提供数字金融服务。报告披露，网商银行围绕上述三个关键议题展开了多年实践：

普惠小微方面，截至2022年6月，网商银行成立7年来，累计服务超过4900万小微经营者，过去每年新增用户中超过80%是经营性首贷户。

农村金融方面，至2021年底，超过1000个涉农区县与网商银行达成普惠金融合作，占全国总数的一半。

小微绿色金融方面，通过“小微绿色评价体系”，累计支持超过300万小微经营主体获得绿色评级，其中评级较高用户享受绿色贷款带来的利率优惠。

金晓龙称，“网商银行是一家互联网银行，科技是银行的底色，因此，网商银行的ESG战略也需要由科技驱动。”

作为将核心系统建在云上的银行，网商银行通过“310”纯线上贷款模式，服务了大量此前没有获得过金融支持的小微经营者。

在进一步践行ESG理念过程中，网商银行将继续发力科技创新。

在普惠小微方面，为了解决小微金融诉求从“有没有”到“够不够”的新需要，网商银行正在探索通过智能感知、智能交互技术，为各行各业的小微商家提供更加精准的金融服务。

在农村金融方面，网商银行开发卫星遥感风控系统“大山雀”，2021年，“大山雀”已经应用于所有合作区县，服务超过60万种植大户，在缺乏数据的农村地区架起联网的“天线”，以硬科技助力农村金融发展，并将持续拓展“大山雀”的识别种类。

在绿色低碳方面，网商银行通过基于企业知识图谱技术的“大雁系统”，与140多家绿色品牌企业合作，为其下游1.4万小微经销商提供超过200亿的绿色采购贷款；还通过“绿色经营”互动小程序，鼓励推广线上收款、扫码点单、使用电子发票、电子面单发货等绿色低碳的经营行为，参与的小微经营者超过350万。

根据报告，网商银行持续投入科技创新，近3年年均科技投入均保持在年度营收的10%以上，在人才培养方面，明确科技人员占比不低于全行员工人数的45%，实际占比超过62%。

该报告聚焦对网商银行运营具备重要影响且各利益相关方普遍关注的议题，识别出16个实质性议题，进行重点披露和回应。同时，为保障ESG战略的施行，网商银行构建了相关组织保障，包括建设“决策层-管理层-执行层”的三层ESG管理架构，确保ESG工作的推进。

随着全球对可持续发展的日益重视，企业践行ESG已经成为共识。2021年国务院国资委将ESG纳入推动企业履行社会责任的重点工作。ESG强调评价一家公司不仅仅要关注财务表现，更要关注它对环境的影响，对社会带来的价值，以及自身公司治理的健康性。

金晓龙表示，“我们相信，坚持ESG理念，坚持技术立行，在国家和社会需要的普惠小微、农村金融、绿色金融等领域发力创新，在全面风险管理、合规经营、数据治理等方面不断夯实完善。继续做好国家普惠金融体系的有益补充者，网商银行必定能在服务国家与社会的同时实现自身的长远发展。”

(责编：董童、李源)