人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国广电5G上线 192号段将面向公众放号

2022年06月27日16:48 | 来源：新华社
小字号

原标题：第四大通信运营商中国广电5G上线，192号段将面向公众放号

　　拿到5G牌照三年后，中国广电5G试商用北京启动仪式27日举行，中国广电192号段即将面向公众放号。目前中国广电5G官网也已上线并公布月租资费，5G套餐价格最低118元。

　　6月下旬，在北京东城区北二环的一家中国广电营业厅，营业厅门口已挂起“广电5G”的标识，店内广告牌上写着“中国广电，5G来了”。中国广电5G月租资费已初步公布，目前5G套餐分为七档，最低价格为118元，最高价格为588元。

　　据悉，中国广电5G网络已覆盖北京全市，其所特有的700M频段具有大带宽、低时延、广覆盖等特点，可快速、可靠、无缝为用户提供优质网络服务。

　　2019年6月，工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。2019年12月，工信部将192号段给予中国广电。

　　目前中国广电首批适配手机，包括12个品牌的多款机型已陆续公布。首批至少有126款手机机型可适配中国广电号段。

　　中国广电192号段即将面向公众开放选号，并将推出优惠活动吸引用户。用户可通过中国广电5G客服热线10099了解详情。

　　截至今年5月底，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的移动电话用户总数达16.6亿户，其中5G移动电话用户达4.28亿户。（记者 张漫子）

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：做到中国粮用中国种 我国农作物自主选育品种面积占比超95%
　　人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）解决14亿人口的吃饭问题，始终是治国理政的头等大事。在今日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，农业农村部副部长邓小刚表示，十年来，各地各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持把保障粮食等重要农产品有效供给作为“三农”工作的首要任务，强化政策扶持，加大工作力度，不断巩固提升粮食产能，牢牢端稳中国人的饭碗。…
以水效提升为抓手 助力“十四五”纺织行业绿色发展
　　人民网北京6月27日电 （王绍绍）日前，工业和信息化部、国家发展改革委等六部门发布《工业水效提升行动计划》（以下简称《行动计划》），提出到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。 “《行动计划》的出台，是落实‘节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力’治水思路的重要举措，为全面提升工业用水效率和综合效益指明了方向，对于优化工业用水结构和管理方式，加快形成高效化、绿色化、数字化节水型生产方式，构建节水型工业体系具有重要指导意义。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部