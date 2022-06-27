原标题：第四大通信运营商中国广电5G上线，192号段将面向公众放号

拿到5G牌照三年后，中国广电5G试商用北京启动仪式27日举行，中国广电192号段即将面向公众放号。目前中国广电5G官网也已上线并公布月租资费，5G套餐价格最低118元。

6月下旬，在北京东城区北二环的一家中国广电营业厅，营业厅门口已挂起“广电5G”的标识，店内广告牌上写着“中国广电，5G来了”。中国广电5G月租资费已初步公布，目前5G套餐分为七档，最低价格为118元，最高价格为588元。

据悉，中国广电5G网络已覆盖北京全市，其所特有的700M频段具有大带宽、低时延、广覆盖等特点，可快速、可靠、无缝为用户提供优质网络服务。

2019年6月，工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。2019年12月，工信部将192号段给予中国广电。

目前中国广电首批适配手机，包括12个品牌的多款机型已陆续公布。首批至少有126款手机机型可适配中国广电号段。

中国广电192号段即将面向公众开放选号，并将推出优惠活动吸引用户。用户可通过中国广电5G客服热线10099了解详情。

截至今年5月底，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的移动电话用户总数达16.6亿户，其中5G移动电话用户达4.28亿户。（记者 张漫子）

(责编：曹淼、李源)