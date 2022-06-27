人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）今日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，就新时代的乡村振兴有关情况进行介绍。

会上，国家乡村振兴局副局长洪天云表示，党的十八大以来，我国立足国情，把握减贫规律，出台了一系列超常规政策举措，构建了一整套行之有效的政策体系、工作体系、制度体系，走出了一条中国特色减贫道路，形成了中国特色反贫困理论。

经过全党全国各族人民共同努力，我国脱贫攻坚战取得全面胜利。现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，历史性消除绝对贫困。

洪天云表示，去年以来，经过各个方面的共同努力，我们实现了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，守住了不发生规模性返贫的底线。下一步，将重点抓好五个方面的工作：

一是强化防止返贫监测帮扶。深入开展排查，及时将有返贫致贫风险的农户识别为防止返贫监测对象，做到应纳尽纳、应扶尽扶、帮扶到位、消除风险。

二是强化稳岗就业。确保今年全国脱贫人口务工就业规模要稳定在3000万人以上。

三是强化产业帮扶。今年的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业的比重要达到55%以上，重点支持联农带农富农产业发展。同时，多措并举增加老百姓的家庭经营性收入。

四是强化项目实施和资金支出。充分发挥巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的作用，加快衔接资金的支出，推动项目早实施、早落地、早见效。

五是强化社会帮扶和驻村帮扶。深入推进东西部协作、中央单位定点帮扶、“万企兴万村”等工作。督促指导驻村第一书记和工作队做实做细驻村帮扶工作。

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