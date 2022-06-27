人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）推进农业绿色发展是农业发展观的一场深刻革命。今日，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在“中国这十年”系列主题新闻发布会上表示，党的十八大以来，我国高度重视农业绿色发展，加强顶层设计，创新体制机制，推进农业发展方式绿色转型。“应该讲，现在的农村山更青了、水更绿了、田园更美了，绿色正在成为‘美丽中国’的鲜亮底色。”

发布会上，曾衍德用“三个有效、一个加快”概括我国农业绿色发展取得的积极成效。

第一，农业资源得到有效保护。这些年，树立节约集约循环利用的资源观，重点加强耕地资源保护，健全耕地轮作休耕制度，实施耕地质量保护提升行动，全国耕地平均等级达到4.76，比2014年提高了0.35个等级。加强水资源高效利用，实现农业灌溉用水总量控制和定额管理，推进品种节水、农艺节水、工程节水，农田灌溉水有效利用系数达到0.568，较十年前提高了0.052。加强生物多样性保护，建成全球单体量最大、保存能力最强的国家农作物种质资源库，建设了一批国家畜禽遗传资源保护场、水产种质资源保护区。

第二，农业面源污染得到有效遏制。这些年，加快推行绿色生产方式，促进产地环境逐步改善。化肥农药减量增效持续推进，通过实施果菜茶有机肥替代化肥，集成推广农药减量增效模式，化肥农药利用率均超过40%，使用量连续多年负增长。畜禽粪污资源化利用能力不断增强，养殖大县全部开展整县推进粪污综合利用，大型规模养殖场全部配套粪污处理设施装备，全国畜禽粪污综合利用率达到76%，比2015年提高了16个百分点。秸秆农膜利用水平稳步提升，通过推进秸秆肥料化、饲料化、能源化利用，综合利用率达到87%以上。同时，加强农膜生产、销售、使用、回收全程监管，回收利用率超过80%，农田白色污染治理取得了重要进展。

第三，农业生态系统得到有效修复。统筹推进山水林田湖草沙系统治理，增强农业生态系统循环能力。保护修复田园生态系统，优化农田林网布局建设，推广稻渔种养生态模式，增强生态系统稳定性。保护修护林草生态系统，开展大规模国土绿化行动，全面实施禁牧、休牧和草畜平衡制度，森林覆盖率超过23%，草原综合植被盖度达到58%，为全球贡献了最多的新增绿化面积。保护修复重点流域生态系统，黄河流域地下水超采综合治理稳步开展，长江十年禁渔成效初显、水生生物多样性逐步恢复。

第四，绿色低碳产业链条加快构建。全产业链拓展农业绿色发展空间，推动形成节约适度、绿色低碳的生产方式。农产品加工业加快绿色转型，健全农产品加工标准体系，推进农产品加工环节减损增效，农产品综合加工利用水平稳步提升。农产品绿色流通体系逐步健全，优化农产品冷链物流网络布局，建设约5.1万个产地冷藏保鲜设施，产地农产品低温处理和商品化处理能力明显提升。绿色低碳园区建设稳步推进，现代农业产业园、农业现代化示范区、农业绿色发展先行区等全域推进农业生产“三品一标”，实现了全链条循环利用、全值利用。

(责编：王仁宏、吕骞)