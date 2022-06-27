人民网北京6月27日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）获悉，我国首个海洋油气装备制造“智能工厂”海油工程天津智能化制造基地26日正式投产，助推我国海洋油气装备行业智能化转型发展。

工作人员在基地车间内操控智能机器人。受访者供图

据了解，该基地总面积约57.5万平方米，核心设施包括3大智能生产中心、7大辅助车间和8大总装工位，设计年产能为8.4万结构吨，拥有总1631米、适合大型海洋工程船舶及浮式生产储卸油装置（FPSO）停靠的优质码头资源。重点发展油气生产平台及上部模块、FPSO模块、液化天然气（LNG）模块等高端海工产品，打造集海洋工程智能制造、油气田运维智慧保障以及海工技术原始创新研发平台等功能为一体的综合性基地。

专家认为，传统海洋油气装备制造属于劳动密集型产业，具有产品类型多、制造工序长、定制化比例大、标准化程度低等特点，各生产环节的数据碎片化现象严重，实现数字化智能化难度大，成为制约行业质量效率提升的重要瓶颈。

“基地应用了‘海洋油气装备大规模机器人焊接’等10项国内行业先进技术，填补了我国海洋油气装备数字化、智能化制造领域的多项技术空白，实现了从材料入场到划线、组对、打磨、焊接等车间预制流程的智能化。”海油工程董事长于毅介绍，板材自动切割率90%，甲板片自动焊接率70%，总体生产效率较传统模式可提升20%以上，成本控制和质量安全管理水平大幅增强。

工作人员在基地车间内操控焊接机器人。受访者供图

2021年，工信部等八部门联合发布《“十四五”智能制造发展规划》，其中指出，要推动数字孪生、人工智能、5G、虚拟现实（VR）等新技术在制造环节的深度应用，搭建智能场景、研造新型智能制造装备以服务生产。

中国工程院院士周济表示，在今后相当长一段时间内，企业生产能力的数字化转型和智能化升级，是推进智能制造的主战场。以机器替代人力、引入新技术、升级智能设备，不仅解决了一线劳动力短缺、人力成本高升的问题，从根本上提高了制造业的质量、效率和企业的竞争力。

“新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，对我国的产业发展既是挑战也是机遇。”国资委秘书长、新闻发言人彭华岗此前在新闻发布会上表示，国有企业要抓住机遇，加快培育新动能、塑造新优势，为构建现代产业体系提供有力支撑。

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