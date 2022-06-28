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油价调价窗口今日开启 95号汽油有望暂别“10元时代”

2022年06月28日00:18 | 来源：中国新闻网
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中新财经6月28日电(葛成) 在近期经历了一波“四连涨”的行情后，油价终于要降了？

6月28日24时，新一轮成品油调价窗口将开启，机构预测本轮成品油价格将呈现“大幅下跌”行情，迎来年内的第二次下调。

6月26日，在北京市西城区某加油站内价格显示：95号汽油每升已达9.93元。 中新财经 葛成 摄

截至北京时间6月27日14时，布伦特8月原油期货报价每桶113.23美元。本轮计价周期内，国际原油期货呈高位震荡下行走势。

金联创成品油分析师罗美娟表示，近期，投资者仍在担心美联储加息可能使美国经济陷入衰退，从而抑制对燃料的需求。此外，美国政府试图通过降税和增产打击高油价也加重了原油期货的下行压力，故国际原油呈高位下行走势，不过一些产油国难以增加产量，OPEC产量恢复速度始终低于计划目标，投资者对石油资源紧张的担忧未减。

受国际原油价格震荡走低影响，据机构测算，截至6月27日第九个工作日，国内油价参考的原油品种均价为113.11美元/桶，变化率为-5.49%，预计国内汽油、柴油下调幅度为每吨330元，折合92号汽油每升下调0.26元，柴油每升下调0.28元。

在本轮油价调整后，全国部分地区95号汽油有望暂别“10元时代”，每升价格降至10元以下。对消费者而言，本轮成品油价格调整或可算是短期“利好消息”。

自2022年以来，国内成品油年内已呈现“十涨一跌”格局，年内汽油每吨累计上调2720元，柴油每吨累计上调2620元。折合汽油每升上涨约2.14元、柴油每升上涨约2.24元。油箱容量为50L的普通私家车，加满一箱油较去年底需多花约107元。

罗美娟表示，随着高温天气来袭，车用空调使用频率增加，汽油消耗量增涨，需求仍存支撑。暑假来临，居民出行半径增大，终端消耗仍有支撑。

“短期内原油市场尚无明显的趋势信号，因此保持宽幅的震荡仍为主流的趋势。”金联创原油分析师奚佳蕊认为，市场消息对于油价的影响都是暂时的，原油价格的最终走势，仍将回归基本面的影响。市场各方对于原油的后市仍有意见分歧，看多者认为油价将冲击150美元/桶的高位，而看空者则认为原油已经转入看跌周期。(完)

(责编：周志华(实习生)、袁勃)

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