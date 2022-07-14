人民网信阳7月14日电 （记者孙博洋）近日，人民网“我和我的新时代”乡村振兴采访调研活动走进河南信阳，聚焦信阳干部群众在乡村振兴中的新探索和新经验。在信阳市新县，依托大别山的自然环境、红色文化、农耕传统文化等资源，在教育“双减”的背景之下，“研学游”成为乡村旅游中最火热的项目之一。

信阳市新县的一家专业从事研学游的机构负责人胡新明对记者表示，目前研学的种类很多，包括国防教育、农耕文化、民俗文化、体能拓展、红色教育等多种内容形式。其中，农耕文化和民俗文化是与乡村振兴结合紧密的研学内容，通过让学生们亲手栽种采摘农作物，学习民俗美食制作，让学生在研学中学会生活，变成一个会生活、爱生活的人。

据了解，在新县，“研学游”吸引的不仅仅是信阳本地的游客和学生，河南省内一些地市、邻省的武汉等城市都有团队来到新县进行研学，甚至还有广东的团队来到这里。

另一位在新县创业投资的80后文旅机构负责人殷林告诉记者，由于此前从事小学教师职业，对青少年教育有着特殊情感，而研学旅行作为实践教育，有政策和各级政府的支持，更重要的是研学旅行作为一项重要产业，对促进当地教育、旅游、文化、体育、农业、林业等多种产业融合发展，以及带动就业、促进增收、助力乡村振兴，促进青少年素质教育和全面发展具有重要意义。