功以才成，业由才广。实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。

习近平总书记强调，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。如果不走创新驱动的道路，新旧动能不能够顺利转换，中国就不可能真正强大起来。强起来要靠创新，创新要靠人才。

党的十八大以来，党中央作出人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源的重大判断，作出全方位培养、引进、使用人才的重大部署，推动新时代人才工作取得历史性成就、发生历史性变革。党对人才工作的领导全面加强，市场配置人才资源的基础性作用初步发挥，各类人才队伍不断壮大，人才效能明显提高，人才工作新格局基本形成。

同时，应清醒地认识到，人才队伍“大而不强”的问题还未根本解决，高层次创新型人才还存在缺口，人才结构和布局还不尽合理。面向高质量发展对人才提出的新需求，还需进一步破除体制机制障碍，改革完善创新型人才发展的政策环境，让人才发挥出“第一资源”的最大效用。

提供源头活水，让人才“用”得上。十年树木，百年树人，要坚持长远眼光，重视人才发现培养。要在国家重大科技任务担纲领衔者中，发现科学素养深厚，前瞻性判断力、跨学科理解能力、大兵团作战组织领导能力强的科学家。建设一批基础学科培养基地，吸引最优秀的学生立志投身基础研究，形成良好人才梯队。建立交叉学科发展引导机制，加强高层次复合型人才储备。大兴识才爱才敬才的良好氛围，广聚天下英才而用之。

树立正确指挥棒，让人才“沉”下去。创新不问出身，英雄不论出处。要坚决破解“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”问题，加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，稳定并强化从事基础性、前沿性、公益性研究的科研人员队伍，为其安心科研提供保障。要大力破除论资排辈、圈子文化，支持青年人才挑大梁、当主角，鼓励他们大胆创新、勇于创新，让青年才俊像泉水一样奔涌而出。

做好管理服务，让人才“专”起来。建立以信任为基础的人才使用机制，允许失败、宽容失败。在具有战略性的项目管理上探索新机制，鼓励科技领军人才挂帅出征，启动颠覆性技术专项，落实好“揭榜挂帅”“赛马”等新机制。持续改革完善科研经费管理，真正为科研人员松绑、减负、赋能，给予科研单位更多自主权，赋予科学家更大技术路线决定权和经费使用权，让科研单位和科研人员减少各类应景性、应酬性活动，更加专心致志，把主要精力投入科技创新和研发活动。

释放创新活力，让人才“留”得住。要加强知识产权保护，实行以增加知识价值为导向的分配政策，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，让事业激励人才，让人才成就事业。落实好科技成果转化奖励政策，提高科研人员成果转化收益分享比例。探索实行股权、期权、分红等激励措施，使创新人才各得其所。

我国科技事业取得的历史性成就，是一代又一代矢志报国的科学家前赴后继、接续奋斗的成果。广大科技工作者要继承老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质，大力弘扬爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的科学家精神，为国分忧、为国解难、为国尽责，保持深厚的家国情怀和强烈的社会责任感。

让我们以习近平总书记重要论述为引领，真正做到在创新实践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才，让更多千里马竞相奔腾，形成“天下英才聚神州，万类霜天竞自由”的良好氛围，为实现第二个百年奋斗目标夯实人才根基！

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(责编：罗知之、陈键)