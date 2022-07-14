习近平总书记指出：“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高，就难以建立起宏大的高素质创新大军，难以实现科技成果快速转化。”这一重要论述，为新时代做好科学普及工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

一部人类发展史，很大程度上也是人类科技进步史。一部科技进步史，实质也是科学不断普及的人类文明进步史。纵观人类历史，科学普及与科技创新如影随形。科技创新产生新知识新思想，科学普及则将新知识新思想变成人们所能理解、接受的大众知识和大众文化，为整个社会奠定思想和文化基础。对于经济社会发展而言，科学普及有着十分重要的意义。

党的十八大以来，我国科普工作取得长足进步。公民科学素质水平大幅提升，2020年具备科学素质的比例达到10.56%；科学教育与培训体系持续完善，科学教育纳入基础教育各阶段；科普基础设施迅速发展，现代科技馆体系初步建成；科普人才队伍不断壮大；科学素质国际交流实现新突破；建立以科普法为核心的政策法规体系；构建国家、省、市、县四级组织实施体系，探索出“党的领导、政府推动、全民参与、社会协同、开放合作”的建设模式，为全社会形成更好的科技创新氛围发挥着越来越重要的作用。

当然，我们也应该看到，与实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国的目标相对照，科普工作还有很大改进余地，主要表现在：部分地方和部门对科普工作的重要性认识不足，落实“科学普及与科技创新同等重要”的机制还需进一步健全，高质量科普产品和服务供给不足，科学精神弘扬不够等等。加快构建新发展格局、推动高质量发展，对科普工作提出了更高要求，需要社会各界一起发力，各展所长、各尽其责，共同促进科普工作全面发展，加快打造推动创新发展的“科普之翼”。

要调动广大科技工作者的积极性。科技工作者不仅是科技创新的主力军，也是推动科普工作的关键力量。科技工作者，特别是科学家等领军人物，在做好科技创新工作的同时，应把科学普及视为天职，作为本职工作的一部分，积极主动将科学知识、科学精神、科学思想和科学方法传播给广大人民群众，让科学普及与科技创新齐头并进。

要把青少年作为科普工作的重点对象。青少年是祖国的未来，是科普的重点人群，对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起。面向青少年的科普工作，要以科学知识教育、实验技能培训为主，注重对提出问题的能力、创新思维能力、逻辑推理能力的培养，努力培育一大批具备科学家潜质的青少年群体，为发展科技事业夯实人才基础。

要形成热爱科学、崇尚科学的社会氛围。在现有基础上，更加广泛地开展科普活动，推动公众理解科学，调动社会力量参与科普，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，使蕴藏在亿万人民中间的创新智慧充分释放、创新力量充分涌流，为建设世界科技强国汇聚磅礴力量。

各级领导干部要加强对新科学知识的学习，关注全球科技发展趋势，进一步提高对科普工作的重视程度。相关部门要充分听取科技工作者的意见，加强对科普活动的管理和服务保障，为开展科普工作创造良好环境。当前，尤其要做好《中华人民共和国科学技术进步法》的学习宣传贯彻，促进社会各方力量参与和支持科技事业发展。

让我们以更加高度的责任感，将习近平总书记关于做好科学普及工作的重要指示精神落到实处，使科学普及与科技创新“两翼齐飞”，不断为建设世界科技强国厚植土壤、夯实根基。

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(责编：罗知之、陈键)