人民网北京8月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布7月份国民经济运行情况。多项主要经济指标显示，7月份，生产供给继续恢复，就业物价总体平稳，对外贸易增势良好，民生保障有力有效，经济延续恢复态势。

“总的来看，7月份高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策持续显效，国民经济延续恢复态势。”国家统计局新闻发言人付凌晖指出，但也要看到，世界经济滞胀风险上升，国内经济恢复基础尚不牢固。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，进一步高效统筹疫情防控和经济社会发展，抓住经济恢复关键期，着力扩大国内需求，着力稳就业稳物价，有效保障和改善民生，巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。

工业生产稳定增长，装备制造业和高技术制造业增长较快

7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比上月回落0.1个百分点；环比增长0.38%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长8.1%，制造业增长2.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.5%。装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长8.4%、5.9%，分别比规模以上工业增加值快4.6、2.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长5.4%；股份制企业增长4.4%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%；私营企业增长1.5%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池等绿色智能产品产量同比分别增长112.7%、33.9%。1-7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，比1-6月份加快0.1个百分点。7月份，制造业采购经理指数为49.0%，企业生产经营活动预期指数为52.0%。1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42702亿元，同比增长1.0%。

服务业继续恢复，现代服务业增势较好

7月份，全国服务业生产指数同比增长0.6%，比上月回落0.7个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业生产指数分别增长10.3%、4.9%。1-7月份，全国服务业生产指数同比下降0.3%，降幅比1-6月份收窄0.1个百分点。1-6月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长4.4%；其中信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作，科学研究和技术服务业企业分别增长8.3%、7.2%、6.8%。7月份，服务业商务活动指数为52.8%；其中，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、电信广播电视及卫星传输服务、生态保护及公共设施管理、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为58.8%。

市场销售持续增长，升级类商品销售较为活跃

7月份，社会消费品零售总额35870亿元，同比增长2.7%，比上月回落0.4个百分点；环比增长0.27%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额31205亿元，同比增长2.7%；乡村消费品零售额4665亿元，增长2.6%。按消费类型分，商品零售32176亿元，同比增长3.2%；餐饮收入3694亿元，下降1.5%。基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长6.2%、3.0%。升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类、文化办公用品类、家用电器和音像器材类商品零售额分别增长22.1%、11.5%、7.1%。1-7月份，社会消费品零售总额246302亿元，同比下降0.2%，降幅比1-6月份收窄0.5个百分点。全国网上零售额73224亿元，增长3.2%。其中，实物商品网上零售额63153亿元，增长5.7%；占社会消费品零售总额的比重为25.6%。

固定资产投资规模扩大，高技术产业投资较快增长

1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）319812亿元，同比增长5.7%，比1-6月份回落0.4个百分点；7月份环比增长0.16%。分领域看，基础设施投资同比增长7.4%，制造业投资增长9.9%，房地产开发投资下降6.4%。全国商品房销售面积78178万平方米，同比下降23.1%；商品房销售额75763亿元，下降28.8%。分产业看，第一产业投资同比增长2.4%，第二产业投资增长10.4%，第三产业投资增长3.7%。民间投资增长2.7%。高技术产业投资增长20.2%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长22.9%、14.3%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长27.5%、26.6%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长16.2%、15.5%。社会领域投资增长14.5%，其中卫生、教育投资分别增长33.0%、8.2%。

货物进出口较快增长，贸易结构持续改善

7月份，货物进出口总额38064亿元，同比增长16.6%，比上月加快2.3个百分点。其中，出口22446亿元，增长23.9%；进口15619亿元，增长7.4%。进出口相抵，贸易顺差6827亿元。1-7月份，货物进出口总额236041亿元，同比增长10.4%。其中，出口133698亿元，增长14.7%；进口102344亿元，增长5.3%。1-7月份，一般贸易进出口占进出口总额的比重为64.3%，比上年同期提高2.3个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为50%，比上年同期提高2.1个百分点。机电产品出口同比增长10.1%，占出口总额的比重为56.6%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率继续回落

1-7月份，全国城镇新增就业783万人。7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.3%；外来户籍人口调查失业率为5.5%，其中外来农业户籍人口调查失业率为5.1%。16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为19.9%、4.3%。31个大城市城镇调查失业率为5.6%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.0小时。

居民消费价格涨幅略有扩大，工业生产者价格涨幅继续回落

7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；环比上涨0.5%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨4.7%，衣着价格上涨0.7%，居住价格上涨0.7%，生活用品及服务价格上涨1.4%，交通通信价格上涨6.1%，教育文化娱乐价格上涨1.5%，医疗保健价格上涨0.7%，其他用品及服务价格上涨0.9%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨3.4%，鲜菜价格上涨12.9%，鲜果价格上涨16.9%，猪肉价格上涨20.2%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。1-7月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%。

7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.2%，涨幅比上月回落1.9个百分点；环比下降1.3%。工业生产者购进价格同比上涨6.5%，环比下降0.9%。1-7月份，全国工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格同比分别上涨7.2%、9.8%。

(责编：杨曦、高雷)

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