原标题：交通银行“5G全域智能金融云专网”入选世界5G大会“十大应用案例”

当前，以5G等为代表的新基建正在成为发展数字经济的关键抓手。近日，由国家发改委、科技部、工信部、黑龙江省人民政府共同主办的2022世界5G大会在哈尔滨召开。作为这一5G领域国际性盛会的传统项目，2022年“5G十大应用案例”在大会开幕式上正式发布，深受业界瞩目。

在本次“5G十大应用案例”评选中，交通银行联合上海电信及华为共同建设的“5G全域智能金融云专网”成为入选的金融领域案例，为业界提供了5G组网落地的参考模板，进一步推动了5G技术在整个金融行业的加速应用。

据了解，交行积极响应国家发展战略规划，早在2021年初就组建了5G金融网络建设研究团队，并于2022年在全国经营网点实现应用落地。

目前，“5G全域智能金融云专网”已应用于普惠金融、产业金融、金融安全三大业务方向，在上海，浙江，青岛，重庆等地先后形成了7个商用场景，包括“浙江智能机具乡村部署”“上海5G网点规模部署”“青岛支付业务敏捷推广”“青岛第三方机构高效接入”“总行异地灾备建设”“浙江网点直连省行”“青岛固移融合5G+SDWAN”等，为全行业后续规模化推广提供了实践依据。

金融行业的发展，与网络技术的演进密不可分。交通银行数据中心副总经理张柱宏表示，商业银行的服务渠道从电话银行到网上银行，再到手机银行；从同城通存通兑到全国大集中，再到线上线下一体化，这些都得益于网络技术的发展。进入5G时代，金融行业将通过机构在线、员工在线实现产品在线、服务在线，更好地提升金融服务的可得性和便利性。

(责编：曹淼、杨迪)

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