第十届中国电子信息博览会开幕式现场。主办方供图

人民网北京8月16日电 （记者申佳平）8月16日，第十届中国电子信息博览会（CITE2022）在深圳会展中心（福田）开幕。据悉，展会设立20大专业展区，1400余家参展企业，预计观展观众将达10万人次。

数据显示，2021年，规模以上电子信息制造业营业收入突破14万亿元，同比增长14.7%，占整个工业的营业收入比重达到11%，连续9年保持工业第一大行业的地位。

工业和信息化部电子信息司副司长史惠康在开幕会上致辞表示，过去一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，电子信息产业砥砺攻坚，奋发作为，为提升产业链、供应链的韧性，推动中国经济行稳致远贡献力量。

史惠康表示，过去电子信息行业是诸多行业的其中一部分，现在不仅电子信息行业自身发展得好，对其他行业的支撑、赋能、引领作用也越来越凸显。今年上半年，电子信息产业的增加值同比增长10.2%，高于规上工业增加值增速6.8个百分点，为保持经济运行在合理区间提供了非常有力的支撑。集成电路、新型显示、5G、人工智能等领域技术创新密集涌现，超高清视频、虚拟显示、先进计算等领域发展的步伐进一步加快，信息技术与实体经济的融合日益深入，持续赋能经济社会的智能化转型。

他同时指出，今年，工业和信息化部将聚焦集成电路、新型显示、通信设备、智能硬件等重点领域，加快锻造长板、补齐短板，不断提升产业创新活力，增强产业链、供应链的韧性，全方位加速赋能经济社会的发展，为构建制造强国、质量强国、网络强国、数字中国提供有力的支撑，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

在开幕峰会上，第十届中国电子信息博览会创新金奖发布。来自相关行业协会、顾问咨询机构、权威媒体等20余位专家按照技术领先性、市场竞争性、设计新颖性、功能适用性、环保先进性等指标，进行严格评审，共评审出10项第十届中国电子信息博览会金奖、81项第十届中国电子信息博览会创新奖。

据了解，第十届中国电子信息博览会以“奋进十载 智创未来”为主题，展会面积达10万平方米，设立了CITE主题馆、新型显示及应用馆、智能充电馆、智电生活馆、电子数字生活馆、大数据云计算馆、新一代信息通信产业集群馆、智能驾驶及汽车技术馆、基础电子馆九大展馆20大专业展区，1400余家参展企业，将集中发布万余件新产品、新技术及新服务，博览会同期还将举办40余场主题活动，预计观展观众将达10万人次。

(责编：申佳平、吕骞)

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