人民网北京8月16日电 （记者申佳平）今日，“2022世界智能网联汽车大会”新闻发布会在京举行，宣布大会将于9月16日-19日在北京中国国际展览中心（顺义馆）召开。本届大会以“智能加速度 网联新生态”为主题，将突出高端化、国际化、专业化、体验化等四大亮点。

数据显示，2022年上半年，智能网联汽车市场渗透率已经提升至30%，发放测试牌照900多张。据了解，本届大会召开期间将集中呈现1场开幕式暨主论坛、7场主题峰会、6个特色专场（包括2个顺义专场论坛）、2场闭门会、1个展览会。

“2022世界智能网联汽车大会”新闻发布会现场。主办方供图

大会同期举办中国国际新能源和智能网联汽车展览会，是今年在北京举办的首个大型国际专业车展。作为大会特色配套活动，2022全国智能驾驶测试赛将首次采用线上线下相结合的方式举行区域赛和总决赛，北京赛区将于9月2日-3日在顺义举办。

据介绍，2022世界智能网联汽车大会将进一步创新办会模式，实现会议论坛、展览展示、专业赛事和新能源智能网联汽车成果展览等四大板块的协同联动。大会的主要亮点可以用四个“化”来概括表达。

一是高端化运行。邀请相关行业主管领导出席大会，为产业发展指明方向；汇聚国内外著名专家与企业家，洞察全球创新技术演进路线、产品研发方向与应用场景深化；聚焦智能网联新征程，举办《院士大讲堂》，把脉智能网联汽车产业发展趋势。

二是国际化布局。围绕新能源与智能网联汽车产业合作，举办世界智能网联汽车国际论坛，深化国际合作，加速产业发展；强化多方合作办会，邀请国际组织、行业协会、重点企业等共同举办专场活动，拓展国际化路径。

三是专业化解构。征集汇编《智能网联汽车创新技术与产品》年度成果册，引领产业技术发展；举办“顺义论坛”系列活动，服务地方政府，共谋产业集聚发展；设立多智融合、跨链协同、应用创新、未来生态等专题板块，实现产业链全覆盖，打造全价值链的成果展示平台。

四是体验化互动。会议馆区设立“侃车”直播间与现场展示台，现场“带货”，促进专业化与消费落地的紧密对接；大会将举办“走进顺义”活动，组织试乘试驾和互动体验，增强产业界与地方部门之间的交流互动；借鉴“元宇宙”，采取虚拟现实、扩展现实等技术，举办“智联未来科技秀场”，全景展示前沿技术及应用场景。引领未来出行方式，构建产业发展新生态。

(责编：申佳平、吕骞)

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