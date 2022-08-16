人民网吉安8月16日电 （记者孙博洋）“近年来，江西吉安立足资源禀赋和产业基础，大力发展电子信息、生物医药、绿色食品等特色优势产业，逐步形成了较为完备的现代产业体系，为加快高质量发展提供了有力支撑。”江西省发改委苏区振兴发展处专家吕瑞林告诉记者。

产业发展拓宽了苏区振兴发展之路，也成为当地经济稳中求进的重要基石。

数据显示，2022年一季度，吉安全市GDP增长7.3%，社会消费品零售总额增长9.5%；1-5月份规模工业增加值增长7.8%，固定资产投资增长11.3%，主要经济指标保持平稳增长。

依托好生态 积极发展绿色产业

在吉安市吉州区绿色食品产业园记者看到，多家成规模食品企业已经入驻，集聚效应已经显现。

吉安市吉州区绿色食品产业园食品企业生产车间。人民网记者 孙博洋摄

吉州区绿色食品产业园园区办主任李仁友告诉记者，园区规划总面积1000余亩，于2017年启动筹建，目前落户食品深加工企业22家，其中19家已投产，实现年产值10亿元。

一家生产蛋黄酥的食品企业负责人告诉记者，企业开设了多家旗舰店与各大知名商超也有合作，并且成立的电商团队，所以对产品产能需求不断扩大，在吉安建设生产基地缓解了企业的产能压力。

另一家蛋糕生产企业负责人告诉记者，吉安各县区都有水果种植产业，新鲜优质的水果成为企业生产的高品质原料之一，同时企业每周还要从周边采购200公斤新鲜鸡蛋，靠近农产品生产区，让企业获得了更新鲜的原材料，提升了产品品质。

李仁友表示，园区内企业不仅大量采购吉安周边县区的农产品作为原料，带动了周边种养殖产业的发展，同时还吸纳了周边居民就业，目前，有大约500名附近居民在园区内务工。

据了解，园区还不断推动营商环境持续优化，为企业提供全方位、全过程、全覆盖的保姆式服务。李仁友表示，园区每月会定期召开交流恳谈茶叙会，及时解决企业生产建设中的实际困难和问题，帮扶企业做大做强，努力把“小作坊”培育孵化成“规上企业”。

稳就业保民生 劳动密集型产业提档升级

保就业稳民生是当前经济工作重点之一。保就业的重要途径就是发展产业，促进产业转型升级。

吉安市新干县一家箱包企业生产流水线。人民网记者 孙博洋摄

据了解，江西吉安新干县是全国四大箱包生产基地之一，也是江西省重点工业产业集群之一。在过去，当地的箱包以中低端产品为主，而近年来，当地政府决心将新干打造成为全国最具影响力的箱包皮具基地。为此，投资40亿元建设了占地445亩的现代箱包产业园，已投入使用，产业园内有49栋建筑面积为42万平方米的标准化厂房，让引进企业实现“拎包入驻”。

据介绍，目前，新干县已经成功招引了一批产业链龙头企业，同时，产业“一网五中心”平台（物联网、原材料和零配件集采中心、设计中心、检测中心、展示中心、金融中心）建设进展顺利，企业已经增长至334家，其中有中国箱包优秀品牌1个，省著名商标、省名牌产品14个，专利126项，产业发展呈现品质提档、加快转型的良好态势。

数据显示，2021年，新干县箱包产业实现主营业务收入56.34亿元，同比增长16.8%；出口2253.43万美元，同比增长128.65%。

一家总部在深圳的箱包企业负责人告诉记者，企业产品主要销往国外，拥有十多项专利，并在国外注册了多个自主品牌。落户新干县河西现代箱包产业园后，建设了箱包高标准生产线，并且积极规划涉及高端智能自动化生产线，提升生产效率和产品质量。

数据显示，今年1-5月份，新干县箱包产业实现外贸出口1865万美元，同比增长276.3%。

资源优势创新驱动 大健康产业蓬勃兴起

高质量发展离不开创新，高新技术产业集聚，让创新有了平台和土壤。

在吉安市峡江县，医药大健康产业正在蓬勃兴起。据介绍，峡江发展生物医药大健康产业有着得天独厚的资源优势和产业基础，县内药用植物有259种、89科、137属。早在2012年，峡江县将生物医药产业确立为全县主导产业之一，并于2016年将其定为首位产业，2018年生物医药产业列入省级重点工业产业集群，2019年获批江西省新型工业化产业基地，成为吉安全市首个省级医药产业基地，2021年获批省大健康产业第一批试点示范区。

峡江县一家中药企业的传统中药制作体验馆里制药师傅正在展示中药饮片制作过程。人民网记者 孙博洋摄

一家专注中药和大健康食品生产的企业副总经理杨涛告诉记者，公司高度重视中药饮片传统炮制工艺的传承与创新，先后与中科院理化所、江西中医药大学、南昌大学、重庆市药物研究所等多家科研院所和高校深度合作，提升创新研发能力。

据峡江县生物医药产业发展中心主任介绍，目前，峡江县拥有医药大健康企业131家，其中规模以上企业25家，年主营业务收入超5亿元的企业有4家，形成集中药材种植、现代中药、化学制药、保健药品、新型医疗器械、医美、特医食品、医疗服务、商贸流通及康养旅游为一体的产业体系。

数据显示，2021年，全县生物医药大健康产业实现营收160.3亿元，增长21.4%。上交税收4.7亿元。

医药产业创新发展离不开人才。在峡江县，共引进培育高端医药人才28人，其中国家高层次人才11人、江西省赣鄱英才555工程和百千万人才工程6人。全县医药领域现有高新技术企业15家，江西省“专精特新”中小企业1家，省级重点新产品50余个，获得国药批文96个，医疗器械批文85个。

一家生物创新药企业生产副总刘海告诉记者，目前公司已有6个一类创新药正在进行临床试验，其中4个一类药将进入临床Ⅲ期。企业落户峡江并在创新研发方面取得一些成绩也离不开当地政府扶持和政策支持。

据了解，为进一步加大生物医药首位产业扶持力度，峡江县编制了生物医药产业2018—2025年发展规划，并先后制定出台了《工业企业投资优惠办法》《生物医药首位产业特惠27条》《人才新政25条》《峡江县中药材种植发展实施意见》《传统中药炮制药工认定及补助办法》《扶优扶强工业企业发展若干措施》等一系列扶持政策，还设立规模5亿元、首期2亿元的医药大健康产业发展引导基金，5000万元生物医药大健康产业发展专项资金，在生产、人才、科研、种植和龙头企业培育方面，给予了首位产业大力度的倾斜扶持。

产业兴，就业稳，创新驱动，江西吉安正在按照既定的规划稳步实现产业高质量发展，为不断提升老区苏区人民生活水平打下坚实基础。

(责编：赵竹青、高雷)

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