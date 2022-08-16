人民网记者 王连香

中国高铁惊艳世界，铁路科技创新一次次“从0到1”的突破，为中国铁路高质量发展注入强劲动能。

党的十八大以来，铁路部门坚定不移走自主创新之路，持续提升科技自立自强能力，构建形成了涵盖高铁工程建造、装备制造、运营管理三大领域的成套高铁技术体系，铁路科技实力和创新能力大幅提升，推动我国铁路总体技术水平迈入世界先进行列，部分领域达到世界领先水平。

复兴号列车。中国国家铁路集团供图

复兴号列车驰骋向前，迈出从“追赶”到“领跑”的关键一步。放眼神州大地，铁路密布、高铁飞驰。中国高铁用最直观的方式，向世界彰显了创新中国的活力、流动中国的魅力。

在科技创新的强力驱动下，中国高铁事业飞速发展，从引进、消化、吸收再创新到自主创新，高铁技术现在已经领跑世界，高铁成为我国自主创新的一个成功范例。

2017年6月26日，两列复兴号动车组率先从京沪高铁两端的北京南站和上海虹桥站双向首发，宣告我国铁路技术装备水平进入一个崭新时代。9月21日，复兴号动车组在京沪高铁实现时速350公里商业运营，中国为世界高速铁路商业运营树立了新标杆。

拉林铁路。中国国家铁路集团供图

从“追赶”到“领跑”，中国高铁实现了完美超越。复兴号采用正向设计，在采用的254项重要标准中，中国标准占到84%，整体设计和关键技术全部自主研发，具有完全自主知识产权。

复兴号整车寿命、牵引功率、运行阻力等主要性能指标显著提升，关键部件和核心软件实现自主突破，当前已实现对31个省区市全覆盖，在京沪高铁、京津城际铁路、京张高铁、成渝高铁、京广高铁京武段等线路实现世界最高时速350公里商业运营。

350公里、250公里、160公里不同速度等级，8辆短编、16辆长编、17辆超长编不同编组形式，动力集中和动力分散不同动力牵引模式，复兴号家族不断壮大，已形成系列化产品，能够适应高原、高寒、湿热、风沙等多种运行环境需求。

目前，纳入国家“十四五”规划纲要重点工程之一的CR450科技创新工程全面展开。2022年4月21日，我国自主研发的世界领先新型复兴号高速综合检测列车创造了明线相对交会时速870公里世界纪录。中国铁路将集中力量破解CR450科技创新工程涉及的一系列关键核心技术难题，巩固扩大我国高铁领跑优势。

中国国家铁路集团供图

看，新一代更高速度、更加安全、更加环保、更加节能、更加智能、系统更优的复兴号动车组正在加速驶来。中国国家铁路集团有限公司充分发挥新型举国体制优势和科技创新领军企业的作用，依托铁路重大项目开展重点领域应用技术创新，加快实现科技自立自强步伐。

中国铁道科学研究院供图

10年来，一项项科技创新成就，犹如一颗颗璀璨的明珠，让铁路高质量发展的画卷熠熠生辉。

看高速铁路——

系统掌握了各种复杂地质及气候条件下高铁建造成套技术，成功建设了一大批艰险复杂高铁工程和典型高铁线路，全面掌握了复杂路网条件下高铁长距离运营管理成套技术，构建完善了适应国情路情、具有世界先进水平、安全高效的高铁运营管理体系，建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。

看高原高寒铁路——

破解了高原地区隧道岩爆、高地温防控和高原峡谷区桥梁建造技术难题，多年冻土、高寒缺氧、生态脆弱三大世界性工程难题攻关成果经受住了青藏铁路运营实践检验，哈大高铁实现冬夏季时速300公里一张图持续安全运行，哈牡、哈佳高寒铁路实现一次建成并达速开通运营。

看重载铁路——

构建了涵盖25吨、27吨、30吨不同轴重等级的重载铁路成套技术和标准体系，组织实施了3万吨重载组合列车运行试验，创新重载铁路运输组织集约化精细化技术，开通运营了世界上一次建成投用里程最长的重载铁路浩吉铁路。

从突破BIM+GIS关键技术，成功构建基于BIM的铁路工程协同设计体系，到突破高铁ATO关键技术，在世界上首次实现时速350公里自动驾驶；从智能型复兴号动车组，到智能牵引变电所、智能综合调度系统……中国铁路让“最聪明”的高铁闪烁出最耀眼的时代光芒。

12306网站页面截图

如今，战略决策、运输生产、经营开发、资源管理、建设管理、综合协同六大业务领域应用系统基本建成，实现对铁路主要业务场景的全覆盖，一体化的信息集成平台助力铁路信息化迈入云计算和大数据时代，铁路数据通信实现双栈部署，12306功能持续优化、95306系统改版升级，双网融合加速推进。

(责编：王连香、高雷)

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