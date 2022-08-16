新华社深圳8月15日电 题：深圳这样推动经济“稳”与“进”

新华社记者

今年上半年，规模已过3万亿元的深圳经济取得3%的稳健增长。以高技术制造业为主体的工业在深圳经济发展中的“压舱石”作用进一步凸显，一些潜力巨大的产业“新赛道”也逐步成型。深圳正迎难而上，着力推动经济“稳”与“进”。

稳住制造业这一“基本盘”

位于深圳龙岗的康冠科技股份有限公司的车间内，工人们正加班加点装配准备出口的智慧电视。回首上半年企业的经历，康冠科技副总经理江微说，关键时刻，地方政府部门支持迅速给力，解了燃眉之急。

5个多月前，在深圳疫情防控最吃劲时，康冠科技面临进口物料无法进入厂区的难题。“拿不到物料就将停产，大批海外客户的订单无法如期交货。”江微心急如焚。

“你们建个群，把我也拉进去，我随时帮你们盯着。”龙岗区工信部门负责人得知后，迅速启动产业链供应链安全稳定保障机制，并给江微发了这样一条短信。

通过多个部门的积极协调，康冠科技急需的进口物资在抵达深圳蛇口港当天就完成通关手续。上半年，企业预计净利润大幅度增长。

经过多年积淀，制造业已成为深圳经济的支柱产业。目前，深圳工业增加值占深圳GDP总量的35%以上。面对复杂变局，稳住制造业这一“基本盘”，成为深圳经济稳中求进的关键所在。

深圳市工信局局长余锡权说，保障产业链、供应链“双链”安全，大型制造企业是关键节点。通过组建“保双链”工作专班，深圳得以确保重点企业工人不停工、生产线不停产。3月底，深圳还出台“助企纾困三十条”，涵盖了财政补助、税费减免、金融信贷等多方面，为深圳市场主体减负750亿元。

上半年，深圳规模以上工业增加值同比增长5.9%，比一季度加快3.6个百分点，新能源汽车、充电桩、5G智能手机产量同比增长174%、164%和67%……

6月5日在深圳举办的粤港澳大湾区国际汽车博览会现场，新能源汽车人气旺。新华社记者印朋 摄

“稳住制造业，深圳经济稳中求进就有了‘压舱石’。”深圳市统计局综合处处长胡小剑说。

专精特新企业孕育新动能

面对困难挑战，一批深圳企业特别是专精特新“小巨人”企业，用供给升级应对需求变化，积极发现并抓住市场变化、结构调整中的新机遇，不断创造新的有效需求。

如今，走在华强北的街道上，昔日熙熙攘攘的板车少了，柜台间“寻宝”的工程师也少了。电子元器件的传统供应链正结构性调整，老华强北落寞了，但新模式又如雨后春笋。如立创电子打造的线上电子元器件商城，已吸引国内外250万名用户注册，通过自主研发智能仓储、智能分拣系统等软硬件，日均成交近万单。

目前，平均每10部智能旗舰手机中，就有9部手机中的声学方案来自深圳瑞声科技。在深圳南山，瑞声科技通过不断增强自主核心技术能力，抵御了外部冲击和市场下滑风险。走进企业展厅，从全球第一颗X轴触控产品，到全球领先的WLG晶圆级玻璃镜片技术，各类创新产品琳琅满目，精密制造前景无限。

新的有效需求，正在数字化进程中不断创造。深圳企业震兑工业研发的船舶智能运行与维护系统，可以让一些船只每天节省2吨以上燃油，同时提升船舶安全使用能力与效率。“我们正积极构建海上运输、海上资源利用等智能提供能力。”震兑工业总经理邱伯华说。

以供给升级应对需求变化——上半年，深圳3042家专精特新规上工业企业产值合计增长12.8%，部分企业甚至实现翻倍增长。

“今天的小巨人，可能就是明天的大企业，为高质量发展带来持久动能。”中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达说。

新产业开辟“新赛道”

8月1日，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行。在深圳前海工作的市民高阳，通过手机客户端软件，下单了小马智行的自动驾驶出租车。“我以为自动驾驶可能会出现比较机械的急刹，但是坐下来觉得它像是一个真人‘老司机’在驾驶。”高阳说。

作为国内率先为自动驾驶立法的城市，目前包括百度、小马智行、文远知行和元戎启行在内的多家技术厂商都在深圳进行自动驾驶测试。业界普遍认为，这部具有开创性的地方条例，将有效推进深圳智能汽车产业的深度发展。

在深圳，跑上“新赛道”的不止自动驾驶汽车——新一代电子信息、软件与信息服务、超高清视频显示、生物医药与健康产业、半导体与集成电路、高端装备制造、智能机器人、区块链与量子信息……一批战略性新兴产业正在成为深圳制造业的“新主角”。

今年以来，深圳多次出台政策，坚持“工业立市”，谋划发展壮大20个战略性新兴产业集群，积极培育发展8个未来产业，推动在“新赛道”上奔跑的企业行稳致远。

在深圳宝安，估值100亿元人民币的初创企业海柔创新，通过“箱式仓储机器人”赋能大型仓储，让货物入库出库实现了“自动驾驶”。这家创立仅6年时间的初创型企业，已在全球箱式仓储机器人行业拥有超过500个商业化项目。企业创始人兼CEO陈宇奇说，是深圳这座“创新之城”，让这个创意找到了产业化机会。

“只要集中力量持续做大做强产业‘长板’、持续推进创新驱动，深圳就有抵御冲击的底气，就能不断提高核心竞争力。”从事产业经济研究的深圳中观研究院院长薛占栋说。（记者陈凯星、王攀、孙飞、印朋）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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