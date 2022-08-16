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水源地成选水核心标准 昆仑山矿泉水占据品质升级先机

2022年08月16日16:26 | 来源：环球网
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原标题：水源地成选水核心标准 昆仑山矿泉水占据品质升级先机

　　近年来，矿泉水市场增速持续高于纯净水，饮水升级趋势愈加明显。“选水先看水源地”经过行业领导品牌和专家的推广普及，已经成为越来越多消费者欣然接受的常识，我国高海拔区域的雪山冰川优质水源地备受社会各界关注。

　　珍稀水源地决定水品质

　　“西海之南，流沙之滨……有大山，名曰昆仑之丘”——“昆仑”一词最早出现于上古奇书《山海经》，其后，在《穆天子传》《庄子》《史记》《封神演义》等典籍中关于昆仑山的传说故事延绵不绝，奠定了其中国第一神山的地位。

　　昆仑山全长约2500公里，平均海拔5500-6000米。这里常年被冰雪覆盖，人迹罕至，冰川面积可达到3000平方公里以上。独特的生态环境孕育出纯净、天然的水源，因此昆仑山也被誉为“万山之祖”“三江之源”“亚洲水塔”。

　　昆仑山玉珠峰海拔6178米，常年冰雪覆盖，山峰间云雾缭绕，有如银装素裹。其万年积雪慢慢融化渗入岩层经过50年以上天然过滤矿化，形成珍贵的昆仑山矿泉水，不仅清冽怡人，且富含多种益于健康的矿物质元素。

　　中国矿业联合会天然矿泉水专业委员会主任委员张兆吉认为，水的品质升级，大家需要特别关注水源水质的独特性。水源地海拔越高，其所经过的天然过滤时间就越长，水质将更加纯净，矿物质含量也更为丰富和均衡。目前国内较好的水源地以天然雪山、冰川雪山为主，优质水源地成就了比肩世界一流水源地的优质好水。

　　品牌传承千年文化气韵

　　昆仑山矿泉水的珍稀之处，并非仅仅是物理层面的水质卓越。昆仑神话及昆仑山所蕴含的深厚历史文化底蕴，赋予了它独特的文化价值和美学价值，与中华文化相表里、与华夏民族精神浑然一体，使其具备更为强大的品牌内核。

　　昆仑神话代表了东方文明的源头，昆仑神话中盘古开天地、女娲补天、嫦娥奔月等故事，充满着东方式的自我牺牲、探索自然的意志。“昆仑”神话在中国民间流传，乃至传播亚洲其他地区的过程中，渐渐成为一种流动的文化符号，是海内外炎黄子孙共同的“精神故里”和彼此联结的纽带。

　　正如青海省社会科学院民族与宗教研究所所长、研究员鄂崇荣所说：“作为中华民族根母文化的象征，昆仑文化见证了自古以来中华民族大家庭各成员先民你来我往、你中有我、血脉相连、多元一体的大格局。中华民族特有的精神文化品格植根于山宗水源之中，传承千年。”

　　坚守唯一水源地

　　上世纪90年代末，一支由地质专家、医疗专家、检测员组成的专业寻水队伍，在全国跋涉近10年，行程数万公里，勘测了几百处优质水源地，才最终在昆仑山发现了世界稀有的矿泉水水源地。

　　在有“亚洲屋脊”之称的昆仑雪山上，昆仑山团队克服了高寒、低氧的自然条件，依托这一处独一无二的黄金水源地，建立了世界超高海拔的矿泉水工厂，引进世界先进的智能化生产线，打造高于国家标准的四级水源地环境防护体系，以苛求到极致的匠心坚守，铸就昆仑山矿泉水源自天然的高贵品质。

　　十多年来，昆仑山矿泉水坚持只做水，坚守一处水源。每一瓶昆仑山矿泉水都来自海拔6000米昆仑雪山，经过平均超3000公里的远距离运输才到达消费者手中，滴滴珍贵。

　　当前，在一些发达国家，优质矿泉水占据瓶装水市场90%以上的份额，地表水比例很低。而在我国，瓶装水八成由地表水构成，高品质矿泉水的市场份额不足20%。由此可见，在消费升级的长期趋势下，未来天然矿泉水市场发展潜力巨大。

　　得天独厚的黄金水源地优势，积淀深厚的历史文化精神宝藏，昆仑山企业的匠心与坚守，共同汇聚成每一瓶昆仑山矿泉水。凭借这些品牌独具的优势，昆仑山矿泉水完全有理由继续领跑中国高品质包装饮用水市场。

(责编：董童、杨迪)
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