两部门拨付3亿元支持受灾省区加快恢复农业生产
2022年08月16日21:15 | 来源：新华网
小字号
新华社北京8月16日电 记者16日从财政部了解到，财政部、农业农村部于8月12日下达内蒙古、辽宁、吉林、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、甘肃等13省区农业生产救灾资金3亿元，用于对受灾地区在洪涝、干旱、台风灾后购买种子（苗）、化肥、农药等所需物资，以及修复灾后农业生产设施等给予补助。
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 推动保险业高水平对外开放 银保监会支持外资再保险公司在华设立机构
- 人民网北京8月16日电 （记者杜燕飞）记者从银保监会获悉，日前，银保监会批复同意西班牙曼福再保险公司（以下简称曼福再）筹建北京分公司，中国再保险市场国际化程度进一步提升。 曼福再成立于1986年，总部位于西班牙马德里，主营寿险和非寿险再保险业务，是一家全球专业再保险公司。…
- 定了！国家级融媒云平台！
- 人民网青岛8月16日电 今日，人民网与中国电信在青岛国际会议中心举行的2022智能视听大会上，推出首个联合共建的国家级融媒云平台——“人民融媒云”（yun.people.cn），依托于人民日报社主管、人民网建设的传播内容认知全国重点实验室，打造“新闻+政务服务商务”运营生态、赋能媒体深度融合发展，在内容生产、信息传播等泛文化领域提供国家级党媒资源、自主可控的云网融合、安全可信的专属定制，为中央及国家部委、地方政府、企业及高校等提供国资云护航，一站式服务的国家级行业云。 “中国电信与人民网聚合双方优势资源，联合打造‘人民融媒云’，以云和网的资源作为基础，基于云平台能力搭建媒体生态，提供一站式的智媒应用和服务，充分利用云计算、大数据、人工智能等技术，打造一朵自主可控、安全可信、赋能内容科技的央媒混合云。…
相关新闻
- 评论
- 关注