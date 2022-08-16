新华社北京8月16日电 记者16日从财政部了解到，财政部、农业农村部于8月12日下达内蒙古、辽宁、吉林、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、甘肃等13省区农业生产救灾资金3亿元，用于对受灾地区在洪涝、干旱、台风灾后购买种子（苗）、化肥、农药等所需物资，以及修复灾后农业生产设施等给予补助。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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