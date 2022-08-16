新华社武汉8月16日电（记者李思远、田中全）水利部长江水利委员会16日发布调度令，调度三峡水库于当日12时起向长江中下游补水。初步测算，三峡水库加大下泄，未来5天将为长江中下游补水约5亿立方米。

长江委副总工程师陈桂亚说，调度令执行后，三峡水库水位将从目前的约147.2米逐日均匀消落，8月21日按不低于146米控制。在三峡水库向长江中下游补水期间，金沙江下游梯级水库群也同期开展补水调度，可增加补水约3亿立方米。

受持续高温少雨天气影响，长江流域一些省份近期出现不同程度的旱情。8月1日至15日，长江委统筹抗旱用水和高温保供电需求，调度流域控制性水库群有序向中下游地区补水约53亿立方米，其中三峡水库补水10.9亿立方米，一定程度上缓解了长江中下游干流水位偏低的情况。

另据水文气象预测，未来一周，除长江上游西部、汉江有局地小雨或中雨外，长江流域其余地区无明显降雨过程，预计四川、重庆、洞庭湖、鄱阳湖及长江中下游地区旱情将持续发展，长江流域干旱防御形势严峻。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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