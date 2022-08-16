新华社北京8月16日电（记者胡璐、于文静）中国农业科学院院长吴孔明16日表示，将以提升农机装备研发应用水平为主线，启动实施农机装备攻核心、补短板、强智能的智机科技行动。

他是在16日中国农科院召开的智机科技行动发布会上作出上述表示的。

吴孔明说，粮食稳产增产离不开农机装备和农业机械化的强力支撑。但总体看，我国农机化发展存在“三多三少”特征，小马力、中低端机具多，大马力、高品质机具少；粗放型的单项农机作业多，高效率的复式农机作业少；小规模自用型农机户较多，大规模专业化农机服务组织较少。农机装备还不同程度存在“无机可用”“无好机用”“有机难用”等问题。

他表示，将统筹全院优势科技资源与力量，在农机科技攻关、科企科产协同、科技平台建设等方面进行顶层设计、战略布局和体系化的任务部署，促进农机装备科技创新跨越发展。

一方面聚焦农机装备突出问题，开展高效智能绿色农机科技攻关。将聚焦主要粮食作物生产装备智能化、棉油大宗经济作物生产装备关键核心技术自给化、薄弱环节和区域生产装备全面化等重点工作，开展集中科技攻关大会战，突破大宗农作物、设施农业、丘陵山地等关键装备技术，加快推动农业生产机械化、智能化、绿色化发展。

另一方面强化产业链和创新链融合，开展农机科企科产协同创新。还要把握农机装备研发科研规律，开展农机创新平台建设。如推动全程机械化和无人化试验基地建设，为区域农业生产提供全程机械化综合解决方案；通过建设国际合作平台、开展技术交流、构建国际协作网络等方式，深化农业装备“走出去”研发示范中心建设等。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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