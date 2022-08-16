新华社长沙8月16日电 题：努力减轻旱情的不利影响——长江流域部分省份抗旱保灌工作扫描

新华社记者

今年6月中旬以来，长江流域降水由偏多转为偏少，8月上旬长江流域降水量较多年同期均值偏少60%以上。受持续高温少雨天气影响，长江中下游干流水位较历史同期大幅偏低，沿江多地出现不同程度旱情。记者深入湖南、湖北、江西等抗旱保灌一线了解到，各地因地制宜，通过积极实施人工增雨作业、加强引水保灌溉、做好水资源管理，减轻干旱天气带来的不利影响。

“给群众带来‘及时雨’”

“干旱已造成全省100多万人受灾，农作物受灾面积正在进一步统计中。通过对比历史数据，2022年成为1951年有记录以来鄱阳湖最早进入枯水期的年份。”江西省应急管理厅有关负责人介绍说。

记者从长江水利委员会了解到，长江流域7月的降水量较多年同期均值偏少30%以上，尤其是长江下游干流及鄱阳湖水系偏少50%左右，为近10年来同期最少，湖南、湖北、江西、安徽、重庆、四川等地先后出现不同程度旱情，多地已启动相应级别的抗旱应急响应应对。

抓住有利条件，积极开展人工增雨作业，成为各地的共同选择。

这些天来，湖南省岳阳市平江县气象局人工增雨外场作业小队一直在“追云”。

队长喻莎说，7月8日以来，平江县区域性高温天气已持续36天，气象干旱快速蔓延，按气象干旱综合指数评估，平江当前为中旱。

“我们要跟着云跑，抓住有利条件，给群众带来‘及时雨’。”喻莎告诉记者，作业小队在各乡镇蹲守，县气象台的值班员根据气象雷达实时监测，分析县域内哪个区域的上空有对流天气开始发展，云层开始加厚，就马上通过电话指挥作业小队前往开展人工增雨。

据了解，截至8月16日，喻莎和同事们已开展人工增雨作业4次，人影烟炉作业5次，降下中到大雨4次，一定程度上缓解了平江县的干旱。

“政府引来了‘抗旱水’”

作为全国主要的双季稻产区，长江中下游地区的晚稻栽插已经完成，晚稻正处于需水高峰期，目前是粮食生产保产、稳产的关键时期。湖南、江西、湖北各地通过加强引水保灌溉、科学管理用好水，努力减少旱情带来的损失，保障粮食丰收。

看着清水流进稻田，江西省宜春市袁州区辽市镇丰林村的种粮大户彭小兵高兴地说：“幸亏政府引来了‘抗旱水’，不然我这十几亩缺水的晚稻就完了。”

彭小兵今年流转了660亩田种水稻。高温少雨天气持续，眼看稻田就要开裂，他急得像热锅上的蚂蚁。村干部了解情况后，经过现场勘察，马上将情况报给镇政府。镇里先调度山塘和小水库的水进行灌溉，发现水量不足，又跟飞剑潭水库管理局联系放水。针对地势高的稻田，镇里还调来了抽水机，全力解决农作物用水需求。

8月13日，湖北省十堰市竹山县出现44.6摄氏度的高温，刷新了湖北有气象记录以来的最高气温纪录。竹山县多个乡镇出现不同程度的用水困难现象，竹山县消防救援大队迅速出动，为800余户3500位村民送水110立方米。

湖北省消防救援总队有关负责人介绍，连日来，全省消防部门已累计出动消防车辆88台次，为26个乡镇、180余个村庄送去生活用水2000余吨，有效缓解6900余人次的用水难问题。

“不浪费每一滴水”

据水文、气象部门最新预测，8月中下旬长江流域降水仍偏少。预计未来一周，长江流域除局部有小雨或中雨外，绝大部分地区仍将维持高温少雨天气，流域发生较大范围干旱的风险持续增加。

长江水利委员会的专家建议，要科学精细调度控制性水库群，强化与电力部门沟通协调，科学优化细化调度方案，充分利用好每一方水资源，全力发挥流域水库群综合效益，有针对性地做好抗旱指导工作。

“干旱天气维持，水资源紧缺，更要加强科学管理，不浪费每一滴水。”湖南省岳阳市水旱灾害防御事务中心主任曹伟东说。

今年夏天，为避免村民争水引发矛盾、导致水浪费，湖南省临湘市坦渡镇实行“一把锄头管水”，全镇26座水库均配备“水管家”，由德高望重的老党员担任，统筹调度水资源，力保每一亩农田都能及时“喝”到水。

在江西省鹰潭市余江区平定乡蓝田村的高标准农田里，村民潘国发正忙着对喷灌管道逐一检修。因为有了喷灌设施，农田里的晚稻在高温少雨天气里依然吸足水分，长势茁壮。

“喷灌设施水的利用率可达95％以上，不仅节约了水资源，还可与施肥喷药相结合，节省人工、提高效率。”余江区白塔渠管理局党总支书记陈国有说，通过不断加大节水设施、节水技术的推广力度，提高水资源综合利用效率，能积极有效应对当前的旱情。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经