本报记者 范昊天 辛 阳

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近期，不少地方着力提升就业服务水平。从实施百万见习岗位募集计划，到启动离校未就业高校毕业生服务攻坚行动、集中对未就业毕业生进行就业帮扶……从中央到地方，一系列举措正支持高校毕业生就业创业。

8月11日，辽宁省人力资源和社会保障厅主办的辽宁省“精准服务促就业 暖心援助惠民生”重点群体就业创业服务攻坚季行动暨就业援助“暖心活动”在铁岭市启动。记者了解到，此次行动将整合聚集各项服务资源手段，为困难家庭离校未就业高校毕业生等重点群体送服务。

近一段时间，不少地方多措并举，提升就业服务水平，帮助高校毕业生等提升就业能力，为青年创造更多高质量就业机会。

线上线下拓渠道

“我们的设计岗主要是根据客户需求，进行制图、打样、调色等工作。应届毕业生只要会使用制图软件，就会有专业的设计师进行手把手的指导……”6月28日下午，在湖北省孝感市“百日千万网络招聘会”上，孝感市一家食品包装有限公司的企业代表许月明正在镜头前为公司“直播带岗”。

另一端，家住孝感市孝昌县的大学毕业生余超兰紧盯手机屏幕，认真听许月明的介绍。余超兰今年22岁，刚从长江大学工业设计专业本科毕业，对于找工作颇感焦虑。这场网络招聘会上，许月明的介绍引起了她的兴趣。

余超兰向直播间介绍的公司投递了简历。经过面试，她成功入职。“公司是厦门一家上市公司的子公司，不仅包吃住，发展空间也不错。”余超兰笑着说。

湖北省人力资源和社会保障厅有关负责人介绍，湖北持续举办高校毕业生联合招聘、“湖北百校联动”、“百日千万网络招聘”等活动，组织线上线下专项招聘服务。鼓励用人单位通过线上宣讲、远程面试、网上签约招聘，想方设法促进供需匹配。截至7月底，全省新增高校毕业生就业创业25.4万人。据介绍，湖北省就业工作领导小组6月印发通知，提出了优化招聘服务、实施阶段性措施、扩大就业见习规模等17条措施，帮助更多高校毕业生就业创业。

东北大学信息科学与工程学院2022届测控技术与仪器专业本科生牛艳芸，在今年的春招中成功入职中航工业沈阳飞机工业（集团）有限公司。能顺利就业，牛艳芸认为得益于学校就业信息网的有力支持，“疫情影响了线下招聘，但我们可以在网上以视频方式参与线上招聘，签约也是全流程线上办理。”

东北大学学生指导服务中心就业事务部主任田冠仁说：“东北大学每年可召开1000多场线下招聘会，今年虽受疫情影响，但仍将尽力举行线上线下招聘会1500余场，努力满足学生的就业需求。”

辽宁省人力资源和社会保障厅举办了“直播带岗”暨“百校千企”人才对接线上招聘活动周等活动，在“辽宁省大学生智慧就业创业平台”等推送用人单位二维码，方便毕业生“空中”选岗。

应时而动强举措

“刚回来不久，就遇到了疫情。多亏了省里的好政策，才找到现在这份工作。”回想起两年前的经历，湖北省黄石市的章毅仍觉得庆幸。

2019年底，章毅从山西省长治学院外语系本科毕业后考研失利，回到黄石找工作。没过多久，新冠肺炎疫情暴发，章毅的就业受到影响。

2020年3月，湖北省印发《关于应对新冠肺炎疫情影响全力以赴做好稳就业工作的若干措施》，明确离校未就业毕业生可根据本人意愿，将户口、档案在学校保留两年，或转入生源地公共就业人才服务机构，并以应届毕业生身份参加用人单位考试、录用，落实工作单位后参照应届毕业生办理相关手续。

得知这一政策，章毅喜出望外。2020年10月，她通过一场线下招聘会成功入职一家人力资源公司。

面对疫情带来的影响，湖北及时推出阶段性帮扶措施，为高校毕业生解决后顾之忧。除了保留应届生身份等，湖北还明确企业招用应届高校毕业生和离校两年内未就业高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，可按每人不超过1000元的标准发放一次性扩岗补助。受疫情影响严重地区，在2022年12月31日前可实施中小学、幼儿园、中等职业学校教师资格“先上岗、再考证”等措施。

辽宁省从扩大市场化就业规模、鼓励创业带动就业、提升就业能力、精简优化求职手续等6个方面出台27条具体措施，努力化解疫情对大学毕业生就业带来的影响。

同时，辽宁采取措施缓解大学生焦虑和紧张情绪，开展一系列就业指导活动。截至目前，辽宁省共开展公共就业服务进校园活动900余场，提供就业指导、创业服务、职业培训7.2万人次，参与毕业生超过30万人次。

访企拓岗促帮扶

正值新一批员工入职，在位于湖北省宜昌市的中国化学工程第十六建设有限公司，人力资源部员工张琬昕十分忙碌，“今年公司招了276名大学生，我负责帮助他们办理相关手续等多项工作。”张琬昕工作起来得心应手，但其实她自己也是一个多月前才入职的新人。

张琬昕是武汉大学劳动与社会保障专业2020届本科毕业生，因为疫情，错过了当年的春季招聘。张琬昕告诉记者，如今自己能顺利找到工作，并较快地上手、参与到日常业务中，“要归功于两个多月的见习经历”。

今年4月，张琬昕了解到，中国化学工程第十六建设有限公司是宜昌市人社部门认定的高校毕业生就业见习示范基地，离校两年内未就业高校毕业生，或16—24岁失业青年，可申请参加就业见习。

通过申请和面试，张琬昕成为公司人力资源部的一名见习生。上岗后，公司还让骨干管理人员与见习生签订“一对一”师徒协议，帮助见习人员尽快了解适应工作。见习期满，由于表现出色，张琬昕被公司留用，成为正式员工。

据介绍，为促进高校毕业生充分就业，湖北持续扩大就业见习规模，启动实施就业见习岗位募集计划，支持企事业单位、社会组织、政府投资项目、科研项目等设立见习岗位，2022年募集就业见习岗位不少于3万个。将16—24岁失业青年纳入就业见习范围，按规定给予就业见习补贴和留用奖补。宜昌市人社部门积极搭建企业与高校间的人才供需交流平台，鼓励重点企业申报就业见习基地，持续挖掘企业优质见习岗位。

辽宁省也积极拓展就业和见习岗位，全省持续推进高校书记校长访企拓岗行动，截至7月15日，辽宁102所高校书记校长通过线上或线下的方式走访了5000余家企业，新建校企合作实习实践基地200余个。

本期统筹：陈亚楠

《 人民日报 》（ 2022年08月16日 04 版）

(责编：曹淼、杨迪)

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