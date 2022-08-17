人民网记者 申佳平

日前，第十届中国电子信息博览会（CITE 2022）在深圳举办。有行业专家在开幕式上透露，2021年，我国规模以上电子信息制造业营业收入已突破14万亿元。

同时，多位与会专家表示，当前我国集成电路、新型显示、5G、人工智能等领域技术创新密集涌现，为我国电子信息制造业高质量发展提供了源源活力。但同时行业发展仍然面临较大挑战，应坚持创新驱动发展战略，全方位加速赋能经济社会智能化转型。

九年稳居第一 电子信息制造业市场前景巨大

工业和信息化部公布的数据显示，2022年上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%，增速分别超出工业、高技术制造业6.8个百分点、0.6个百分点，为保持经济运行在合理区间提供了有力支撑。

工业和信息化部电子信息司副司长史惠康在开幕式致辞中介绍，2021年，我国规模以上电子信息制造业营业收入已突破14万亿元，占工业营业收入比重达11.0%，已连续九年保持工业第一大行业地位。

以深圳市为例。据深圳市人民政府副市长张华介绍，2021年，深圳市电子信息制造业总产值2.38万亿元。今年以来，深圳又出台“20+8”产业集群等系列政策，其中，网络和通讯、智能终端、半导体和集成电路、超高清视频、智能传感器等5个电子信息领域集群，占比达1/4。

用户个性化需求激增 全球业界加速算力布局

伴随我国数字化转型不断提速，数字经济时代催生出智能家居、智能汽车、智能工厂、智能医疗等诸多应用场景，用户需求正在趋向多样化。

艾媒咨询数据显示，即使在疫情的影响下，中国智能家居市场的规模依旧保持上升态势，预计2022全年中国智能家居市场规模将突破2000亿大关。

“长期主导全球的单品先进思维，已经愈发难以满足消费者的个性化需求。”中国电子信息产业集团有限公司党组成员、副总经理陈锡明指出，通过“系统优化、行业定制”解决方案，可以在弥补单品性能差距的同时，显著提升并满足用户日趋复杂的个性化需求。

“当前数据量每两年翻一番，每个人都是大数据的创造者，巨大的算力需求让量子计算的应用势在必行。”在中国科学院院士、深圳国际量子研究院院长俞大鹏看来，信息时代呼唤颠覆性智能信息技术，量子计算应运而生。

他介绍，在量子计算产业链中，设备供应、芯片加工、硬件制造、云平台、量子软件/算法、工业应用等方面，都是全球业界加速布局的重大方向。

持续强化科技创新 破解“卡脖子”技术难题

“当下，电子信息产业已从应用型技术转向原创性技术。”香港中文大学（深圳）前海国际事务研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年在演讲时表示，中国今后要转向高质量的经济增长，无论是提高国际竞争力还是内部转型发展，建立具有全球影响力的科技和产业创新高地都很关键。

近年来，我国持续谋划布局，提出“揭榜挂帅”“赛马制”“包干制”等机制，推动破解“卡脖子”技术难题。

广东省工业和信息化厅副厅长曲晓杰介绍，广东将继续发展半导体及集成电路、消费电子、超高清视频、硅能源等新兴产业，进一步优化完善产业链、供应链的供给能力，使电子信息产业成为推动实体经济提质增效，促进工业经济平稳增长，助力大湾区建设的重要支撑力量。

陈锡明表示，在国际地缘政治经济形势发生重大变化的今天，打造覆盖“芯-端-网-云-数-智”全系列的计算产品，布局从高端芯片、基础软件、整机和外设、云和数、网络安全、系统应用、研究机构在内的既有关键环节又有网信产业体系化的能力，尤为重要。

郑永年认为，“科技创新和产业升级的关键在于培养人才和引进人才，当中国在国际人才市场上具有了竞争力，其他的问题都会迎刃而解。”（实习生武师宇对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)

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