江口县处于贵州省铜仁市东部与西部交汇点，山川连绵、河谷深切、交通闭塞、产业单一，人均耕地面积少、资源利用效率低。2001年被列为国家级扶贫开发工作重点县，2014年全县有贫困村80个，建档立卡贫困人口4.3万人，贫困发生率19.85%。生态资源富饶，而群众深陷贫困，是当时江口县最突出的问题。

2016年至2020年，中国浦东干部学院投入帮扶资金近千万元，为江口县培训干部超过15000人次。在学院的全力帮扶下，江口县于2018年9月以贵州省群众认可度最高的优异成绩（“零漏评、零错退、认可度99.05%”），实现整县脱贫摘帽。2019年底，江口县贫困村全部出列、建档立卡贫困人口全部脱贫。学院选派的干部真帮实驻、攻坚克难，为江口脱贫攻坚圆满收官作出突出贡献。学院驻江口扶贫工作队荣获贵州省“脱贫攻坚先进集体”，挂职干部获得“全国脱贫攻坚先进个人”“中央和国家机关脱贫攻坚优秀个人”等荣誉。

2021年以来，学院坚决扛起定点帮扶政治责任，努力克服疫情影响，在考察江口县乡村振兴现状的基础上，结合江口县的资源禀赋和实际需求，充分发挥干部教育培训国家队、新型智库的优势，充分利用身处上海与长三角的区位优势，最大限度地发挥好人才与知识、技术与市场、信息与管理在中央单位定点帮扶工作的作用。

在定点帮扶工作推进和落实中，智力帮扶是中国浦东干部学院的鲜明特色。智力帮扶指的是用人才和知识来扶持定点帮扶县的经济社会发展。学院群策群力群智，立足“江口所需、学院所能”，通过多种形式和途径的智力帮扶，为江口县乡村振兴提供强有力的支持。

一、领先一步探索建立防贫监测预警保障机制，有效防范规模性返贫

江口县在2018年整县脱贫摘帽后，学院在帮助其巩固脱贫成果、防止返贫上下足功夫。学院组织有关专家、干部与江口县一起探索建立了防贫监测预警保障机制，为确保高质量打赢脱贫攻坚战，有效巩固拓展脱贫成果以及做好同乡村振兴有效衔接夯实了基础。

二、积极开展招商引资，发展县域富民产业

学院举全院之人力，在充分调研江口县情基础上，积极开展招商引资和助力“黔货出山”活动，推动江口县农业农村绿色发展，促进农民在家门口就业。第一，积极对接社会资源，引进企业来江口县投资创业。2021年以来，学院联系接洽携程集团、惠州盛利达、华瑞酒店等对接招商引资项目，邀请20余批上海、广东客商到江口县考察适用地块并投资兴业。帮助引进江口县大河边精品民宿项目，到位资金2000万元。2022年4月，重启与深圳檀悦集团投资15亿元项目合作并重新签约，到位1000万项目履约保证金。第二，助力“黔货出山”活动，为江口县本地企业注入生机活水。一是积极帮助协调江口县农特产品在长三角、珠三角推广和销售，助力黔货出山。二是协调上海高校后勤公司，在学院设立消费帮扶超市。三是学院机关工会和中浦后勤公司直接采购农产品。四是协助贵茶集团、梵金茶叶、江口县农么么公司、开心婆风味食品公司销售农特产品数千万元。第三，促进农村集体经济发展。在学院驻村第一书记的带领下，挂扣村探索建立“1334”产业发展模式，初步形成“一虾一菜一杯茶”产业布局。第四，发挥学院新型智库优势，为江口县乡村产业发展提供决策咨询。学院组织相关专家赴江口县开展实地调研，形成高标准的调研成果，完成《江口县乡村产业发展的瓶颈与建议》决策咨询报告，为高质量开展智力帮扶工作打下坚实基础。

三、推进乡村建设，创建宜居的农村人居环境

在学院定点帮扶工作领导小组直接领导下，帮扶工作队大力弘扬脱贫攻坚精神，找准角色定位，充分调动知识能力等方面的才智和资源，倾心倾情倾力投入帮扶工作，在推进乡村建设上积极开拓工作。

第一，激活乡村美学，整治提升农村人居环境。学院着力推动江口县乡村风貌和谐更新，增强乡土文化活力，促进农村人居环境的美化和改善。2022年，学院工作队先后20余次到各乡镇（街道）和村庄调研乡村风貌的保护与发展，邀请知名建筑设计事务所到县考察，对乡村建筑影响村落风貌的问题与镇、村交流探讨，对即将实施、启动修建、改造村寨规划提出意见建议。同时，邀请复旦大学国土与文化资源研究中心团队，联合江口县大文化相关单位，策划和构建“中国武陵土家文化展示体系”。

第二，坚守生态底线，助力生态治理能力现代化。垃圾分类、改厕、污水处理是农村环境治理的基本议题，体现生态治理能力的底线要求。学院工作队在2021年观察、研究基础上，一是积极倡导“有机残余物不出村”“给垃圾桶瘦身”，选取江口县净河村、兴栏村、漆树村、双屯村为试点，以点带面，在与镇村干部群众一起实践。二是在长三角考察多家生态厕所厂商，正积极接洽微水厕所设备落地试验。三是购置一套集成式污水处理设备用于挂扣村新江小学，兼顾无害化与资源化。

第三，发挥驻村优势，扎实开展特色田园乡村建设。在学院倾力帮扶下，2021年7月江口县挂扣村入选贵州省特色田园乡村·乡村振兴集成示范试点建设第一批试点村（贵州省仅选取50个村）。依托学院平台影响力，利用学院无偿捐助资金，以及帮助引进中央衔接资金、东西部协作资金等1000多万元，改造现代高效农业园等基础设施，大力美化挂扣村环境。2022年上半年，学院驻村第一书记积极推进田园乡村集成示范试点建设。包括：牵头组建挂扣村产业专班，建立研学基地；协调引进贵州省信用合作联社捐赠资金200万元和“一事一议”帮扶资金100万元，用于村基础设施建设；参与对红色文化、耕读文化、龙舟文化的挖掘，整合文化惠民活动资源，举办“文艺夜校”，开展文艺表演、赛事活动20余次，推动挂扣村精神文明建设。

此外，挂扣村的数字乡村建设取得新突破。学院工作队主动联系贵州省联通公司对接挂扣村，引进“数字挂扣”项目，加强挂扣村信息基础设施建设。协议由联通公司投入302万元，用于挂扣村数字平台建设和APP开发。目前，“数字挂扣”已完成规划和方案设计，即将上线运营，此系铜仁市第一个以村为单位的信息化平台。

四、强化基层党建，助力组织振兴

学院通过大规模培训基层干部等方式，大幅度提升江品县基层干部能力素质，切实加强江口县基层党建，全力助推组织振兴。

第一，深化教育培训，助力人才振兴。一是在学院为江口县免费开办乡村振兴乡科级干部专题培训班，安排江口县4名县处级领导干部到学院相关主体班次插班选学。二是先后为江口县基层干部开设党史学习教育、乡村振兴、党建引领基层治理、农村基层干部乡村振兴等网络培训班4个，共培训5000余人次。三是邀请3名教授赴江口县作“新时代的领导创新”“学习党史、提升政治能力”“中国优秀文化与忠诚、责任、担当”高质量专题辅导报告。2022年上半年安排4位教授和副教授，利用远程视频，为江口县委党校教职员工开展“如何促进干部教育培训高质量发展”的系列专题辅导。此外，为丰富江口县委党校培训课程资源，应江口县委组织部请求，授权江口使用学院乡村振兴相关视频课程22门。

第二，以智力帮扶为导向加强江口县基层党建。一是与江口县委组织部沟通联系，共同制定教学培训、宣讲计划，2021年以来共完成5个培训班次和3个宣讲计划。学院无偿捐助20万元用于江口县基层党支部标准化规范化建设。二是深化学院人力资源部党支部与挂扣村党支部联建工作，学院划拨专项经费支持该村党支部阵地建设，并捐赠《全国基层党建创新典型案例》，用于指导基层党建工作开展，相关负责人2次带队到村实地调研指导。三是学院驻村第一书记通过抓驻村工作队作风建设、抓挂扣村“两委”班子建设和抓党员“三会一课”等方式，着力加强农村基层组织建设，发挥好驻村第一书记抓党建促乡村振兴作用。

五、发动社会力量，创建“多频道教育帮扶”模式

学院立足自身职能与机构优势，长期结对资助贫困大中小学生，着力改善乡村学校办学条件，重视扶智与扶长远相结合，为防止大规模返贫提供坚实的智力基础和组织保证。第一，学院“刘哲昕爱心团队”结对资助江口县439名贫困学生，每年每学生发放助学金2000元。第二，联系协调安踏茁壮成长专项基金向挂扣村新江小学捐赠价值15余万元的爱心衣物。第三，联系上海真爱梦想公益基金会，捐赠江口县20所学校“真爱梦想”课程，减免费用35万元，学院无偿捐助10万元给江口县教育局，用于配套课程落地。第四，联系上海蚁群科技公司、上海帕轲盈智能停车公司捐赠挂扣村春晖社5.7万元，资助学生0.6万元，联系爱心企业捐赠价值1.5万元的视频教学设备。第五，在学院国企培训班次中宣传帮扶工作，学员积极向江口县教育局捐赠2.5万元贫困生专项助学金。

六、发挥宣传优势，大力推介江口县区域形象和乡村振兴经验

学院开展院内外全方位宣传，将有关的交流宣传材料进学员宿舍、进培训课堂、进学院网页，最大限度扩大帮扶工作的宣传力度和影响力。

第一，应邀为非洲学员开发录制江口扶贫案例。受中央对外联络部邀请，学院开发江口县“精准扶贫”中英文版教学案例，通过中央对外联络部向国际社会特别是亚非拉等发展中国家党政官员宣传中国精准扶贫经验做法。该课程以学院定点帮扶江口县的实践为案例，从加强干部培训、加强人才交流等六个方面，详细介绍精准扶贫的宝贵经验和脱贫攻坚战全面胜利的伟大成就，充分彰显中国共产党的坚强领导和中国特色社会主义的制度优势。

第二，学院发挥独有优势，创新院内宣传。2022年1月至2月，学院聘请设计公司并征求江口县意见，精心设计、印制“我们的江口”宣传册，包含“情定江口”（学院帮扶江口县）、“醉美江口”（江口区域综合形象）、“优品江口”（助力黔货出山）、“投资江口”（助力招商引资）等板块，发放给全体学员以及到院讲学、访问的专家和领导干部，引导广大学员了解支持学院定点帮扶工作，从而促成帮扶江口的实际行动。

第三，助力打造和推广江口县生态好的形象。江口县的核心生态优势是丰富的生物多样性。一方面，工作队积极争取构建“中国生物多样性展示体系”。另一方面，工作队联合县教育局、学校、县林业局和上海真爱梦想基金会，并咨询上海市教委教研室、上海市林业局、华东师范大学、自然教育机构的专家，推动打造以江口为诞生地的生物多样性科普课程体系。

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(责编：曹淼、杨迪)

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