本报记者 李嘉宝

在河北雄安市民服务中心，消费者从智能无人售卖车购买饮料。

新华社记者 朱旭东摄

通过5G、AI算法、大数据分析等技术，农贸商品交易向智能化、网络化方向发展；以数字化解决方案，为“智慧酒店”“智慧家居”“智能建筑”等构建技术平台……近日，工信部公布2022年新型信息消费示范项目。从电商购物到在线办公，从“智慧养老”到远程医疗，新型信息消费亮点频出，正渗入生产生活的方方面面。

送菜买菜更智能

分拣、打包、装车、发货……凌晨时分，位于浙江省宁波市镇海区的“小6买菜”总仓内一派忙碌。以大数据精准预测采购数量，通过智能化分拣机制实现严格品控管理，使用智能化统筹调拨系统、配送路线智能规划系统确保交货质量，“小6买菜”将采购、品控、仓储、配送、售后等环节与平台一起纳入数字化管理，让送菜、买菜更加智能化。

据“小6买菜”相关负责人介绍，今年4月，“小6买菜”与电商平台深入合作，仅用2天便打通宁波至上海各小区的全链路，火速开通上海“菜篮子”专线。在工信部公布的2022年新型信息消费示范项目中，“小6买菜”榜上有名。

业内人士认为，信息消费与人们的日常生活息息相关，一般指直接或间接以信息产品和信息服务为消费对象的经济活动。从智能手机、平板电脑消费，到电商直播、无接触服务、远程教育等，信息消费的内涵和外延不断扩展，成为增长最迅猛、创新最活跃、辐射最广泛的消费领域之一。

中国信息通信研究院发布的《中国信息消费发展态势报告（2022年）》显示，2021年中国信息消费规模为6.8万亿元，同比增长15%。信息消费在生活服务、公共服务、智能产品等方面呈现新特征新态势。

无锡数字经济研究院执行院长吴琦接受本报记者采访时指出，目前新型信息消费有以下几方面特征：一是消费体验更重视互动和社交，消费过程中的信息传播、交互方式、应用场景与营销形式越来越丰富；二是消费需求细分，消费新产品、新业态、新模式不断涌现，衍生出全产业链、全渠道融合渗透的新模式、新服务。三是以数据为支撑，全面整合服务资源，并对消费全链路进行数字化改造，形成精准、高效的供需匹配及服务系统。

无人售卖车成“网红”

在近日举行的2022北京数字经济体验周上，新石器无人售卖车成为“网红”。这辆出现在北京多家商场的红色小车，吸引不少市民来“打卡”。无人车上的AI智能小助手亲切问候往来行人，通过手机扫码，即可实现自助购物，让人们“沉浸式”感受着数字经济带来的全新购物体验。

记者了解到，北京数字经济体验周期间，遍布北京市的100余个体验场景共吸引了线下体验、线上浏览、直播观看等近千万人次参与，数字消费累计创造销售额超过69亿元，相关搜索引擎的网页结果数超过22亿条。据悉，北京近日启动数字消费节，并公布首批15家信息消费体验中心。活动期间，多家信息消费体验中心通过“京城AR探店”组织市民到店体验。消费者可登录活动小程序，扫描店内标志物，完成预置任务，实地体验一系列数字经济的“新玩法”。

以数字技术为核心的信息消费，已成为拉动经济增长的新引擎。今年4月，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，提出促进新型消费，加快线上线下消费有机融合，扩大升级信息消费，培育壮大智慧产品和智慧零售、智慧旅游等消费新业态。近段时间，上海、深圳、福州等地也采取发放消费券、建设数字消费体验中心等方式，兴起了一轮数字消费热。

在中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长孙克看来，我们正身处信息消费3.0时代，可把它定义为“信息消费+”，即通过信息消费链和产业链、供应链、价值链实现四链协同发展。通过消费促进产业链结构优化升级，带动经济高质量发展。

“目前，中国经济社会数字化程度日益提升，从发展消费互联网向发展产业互联网转型。新型信息消费超越了传统电商的范畴，对技术研发和产业发展的带动作用更强。”中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏接受本报记者采访时指出，新型信息消费与民生服务密切相关，可以通过数字化方式重构消费行为，进而催生新业态新产业，给生产端的数字化转型提供动力。整体来说，新型信息消费有利于推动数字经济和实体经济的融合、信息化和工业化的融合、先进制造业和现代服务业融合。

发挥项目示范作用

近日，工信部公布2021年度国家信息消费示范城市建设成效评估结果，江苏省南京市、贵州省贵阳市、浙江省宁波市和温州市、云南省昆明市等年度评估结果为优秀。工信部有关负责人表示，将建立健全长效评估和动态管理工作机制，鼓励有条件的地方组织开展示范城市建设现场经验交流活动，不断加大对信息消费示范城市建设支持和经验推广力度。

专家指出，下一步，需尽快完善信息消费相关政策体系，做好信息消费示范城市建设和新型信息消费示范项目推广工作，积极争取和鼓励地方加大财政资金等支持力度，引导和推动社会性投资基金等共同加大投入，培育各类新型应用。

基于快手APP的“直播+短视频”农村信任电商项目、京东物流数智化供应链兴农服务消费示范项目、支付宝百县百品助农项目……在工信部公布的新型信息消费示范项目中，有一批切口小、接地气的乡村振兴类项目，不少互联网平台企业在其中扮演着重要角色。

吴琦认为，推动信息消费提质增量，加快数字基础设施建设、继续缩小城乡“数字鸿沟”至关重要。一方面，应持续优化信息消费发展环境，推动网络提速、提质降费，夯实信息消费基础，并加快完善5G、数据中心、工业互联网等数字基础设施建设；另一方面，应拓展生产生活信息消费新场景，培育和刺激新型信息消费需求，带动相关企业转型升级。

中国信息消费推进联盟办公室副主任陈红说，要加强和鼓励知识产权保护，尽快完善保障信息消费应用和创新的各项机制，同时在数据共享等方面为信息消费企业提供相应支持。

(责编：袁勃、胡永秋)

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