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截至6月底市场主体达1.61亿户（新数据 新看点）

“四新经济”企业占企业总量比例达46.4%

2022年08月17日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月16日电　（记者林丽鹂）记者16日从国家市场监督管理总局获悉：截至6月底，全国登记在册市场主体1.61亿户，较2021年底增长4.4%。其中企业5038.9万户，增长4.1%，个体工商户10794.1万户，增长4.6%。

　　国家市场监管总局相关负责人分析，上半年，党中央、国务院高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力实施稳经济一揽子政策措施，助力市场主体纾困发展，稳定市场预期，我国市场主体展现出发展韧性强的特点。

　　一季度全国新设市场主体增长7.5%，4月份受超预期因素影响增速下跌，5月增速恢复至1.4%，6月增速快速回升至19.7%。随着大规模留抵退税等精准帮扶市场主体措施落地见效，市场主体的发展韧性将不断增强。

　　从分类上看，1—6月，全国新设市场主体1454万户，同比增长4.3%。其中，新设企业425.9万户，新设个体工商户1021.4万户。据介绍，市场监管部门将积极推动更多支持政策尽快出台，严查各类违规收费行为，进一步减轻企业负担，切实推动政策红利及时、足额传导至市场主体。

　　从结构上看，上半年新经济新业态市场主体增长较快，增幅明显高于总体水平。1—6月，全国新设“四新经济”（新技术、新产业、新业态、新模式）企业229.7万户，其中现代农林牧渔业、新型能源企业增速均超30%。

　　截至6月底，全国登记在册“四新经济”企业2339.8万户，占企业总量比例达46.4%，较2021年底提高0.5个百分点。新经济新业态市场主体的加速发展，为推动高质量发展提供了新动能。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月17日 01 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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